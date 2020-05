Precej jasno bo, jutri se bo pooblačilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo precej jasno, sredi dneva in deloma popoldne v notranjosti Slovenije bo občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in kakšna nevihta.

V četrtek dopoldne se bo postopno pooblačilo, pozno popoldne ali zvečer bodo krajevne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V noči na petek in v petek dopoldne bo oblačno in ponekod bo občasno rahlo deževalo. Popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severovzhodnik. V soboto bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami. Razmeroma sveže bo, pihal bo veter severnih smeri.

Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V četrtek bodo vremensko občutljivi ljudje imeli manjše z vremenom povezane težave, še piše Arso.