Prebivalci v strahu pred grozečim plazom: Ko dežuje, ne spimo #video

Na okoljskem ministrstvu menijo, da je plaz do zdaj povzročil že za dva milijona evrov škode. Geologi pravijo, da bi sanacija lahko trajala več kot leto dni. Medtem ko vaščane Stopc čaka celo evakuacija, pa ministrstvo s prstom kaže na občino Laško, češ da je sanacija plazu njena stvar, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Najprej za en centimeter razpoke, zdaj gre v režo že roka

Na meji stare in na novo tlakovane ceste je reža vse večja. "To je ta stik. To je bilo stisnjeno skupaj, ko so pred 14 dnevi naredili asfalt. Zdaj lahko vidimo precejšnjo razpoko," je povedal domačin Janko Vodišek.

Prebivalci s strahom pričakujejo novo pošiljko padavin. Foto: Planet TV

Na posestvu Hribarjevih, kjer neposredno pod plazom leži druga najbolj ogrožena hiša, so bile razpoke vidne že v ponedeljek. Škoda na isti domačiji je danes dobila še večje razsežnosti. "V ponedeljek je bilo tukaj mogoče centimeter prostora, zdaj pa gre noter že roka. Resnično se vidi, da je plaz v vasi," je pojasnil Vodišek.

Prebivalci v strahu: Ko dežuje, ne spimo

Prebivalci s strahom pričakujejo novo pošiljko padavin. "Tudi na tem prizidku so nove razpoke, ki se poglabljajo. Strah nas je. Ko dežuje, ne spimo," je povedala krajanka Magdalena Hrastnik. Selitev se morda sliši enostavna rešitev, vendar pa v praksi ni tako. "Ni samo hiša, da bi šli ljudje v drugo stanovanje. Tukaj so domačije in kmetije, od tega ljudje živimo," je poudaril Vodišek.

Domačini menijo, da jih je država pustila na cedilu. Sanacija naj bi trajala dve leti. "Z občine in ministrstva za okolje so bili že tu. Najprej so nam obljubili, da bodo tukaj začeli vrtati vrtine že ta teden, zdaj smo slišali, da se bo to zgodilo januarja," je pojasnil Vodišek. So pa danes pristojni že prestavili poškodovani rezervoar vode, ki oskrbuje okoli 50 hiš, so poročali na Planetu.