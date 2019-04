Prebežniki v gozdovih puščajo vse, česar ne potrebujejo več #video

Zaradi toplega vremena se je povečalo število nezakonitih prehodov migrantov. Na Štajerskem je teh pol več kot lani, ko jih je policija ujela 500. V gozdovih okoli Središča ob Dravi, med Varaždinom in Ormožem, je vsako leto več oblačil, spalnih vreč, šotorov in nahrbtnikov, ki jih odvržejo migranti po tem, ko premagajo naporno pot čez Balkan. Stvari se je nabralo že toliko, da so se domačini opreme lotili kar s prikolico.

Domačin Jožef Šef je v bližnjem gozdu na obrobju vasice Obrež že večkrat opazil odvržena oblačila in drugo opremo, ki naj bi jo za seboj puščali prebežniki, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

"To je begunska transverzala. Tu pa so takšne točke, kjer so jim nekateri predmeti odveč in jih preprosto odvržejo po gozdovih," je povedal domačin Jožef Šef v gozdu, kjer je po nekaj minutah hoje tudi naša ekipa naletela na odpadno embalažo, rabljene nogavice, prazne zavojčke tablet in tobačne izdelke.

V gozdovih se najde vse, kar bi potrebovali za življenje na prostem

Foto: Planet TV Še pred nekaj tedni, preden se je odločil gozd popolnoma očistiti, so v njem ležali kupi odvrženih oblačil in druge opreme.

"Če bi količino ocenil v kubikih, je bilo to okrog tri kubike robe. Šotori, spalne vreče, oblačila, obutev, vse, kar človek potrebuje za življenje na terenu," je opisal Šef.

"Skrajno kruto in nepošteno je, da tako ravnajo z ljudmi"

Domačini predvidevajo, da tihotapci ljudi prebežnike pripeljejo ali pa jih napotijo čez mejo, od tam pa pot nadaljujejo na zahod.

"Skrajno kruto in nepošteno je, da tako ravnajo z ljudmi. Na teh balkanskih poteh te reveže izkoristijo in izmolzejo do konca, jih pripeljejo sem, tu pa jih ujamejo, vrnejo nazaj na Hrvaško in spet je to to, začaran krog," je povedal Šef.

"Vodniki naredijo svoje, na hitro, strokovno in težko jih je dobiti pri delu," je še rekel Šef.

Le od včeraj zvečer do danes zjutraj so policisti prejeli 58 prebežnikov

Domačini se tako lahko le sprašujejo, koliko posameznikov poskuša prav skozi njihove gozdove nezakonito prečkati slovensko-hrvaško mejo.

Samo od včeraj do danes zjutraj je policija na meji s Hrvaško prijela 58 prebežnikov. Dva so vrnili na Hrvaško, 17 jih je zaprosilo za azil, trije Alžirci pa so v Črešnjevcu ukradli odklenjenega golfa, v katerem so bili ključi, zato so bili odvedli k sodniku za prekrške.