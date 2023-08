Preberite, kam lahko pred neurjem danes skrijete svoj avtomobil

V Ljubljani bosta zaradi pričakovanega burnega vremena danes ponoči odprti parkirni hiši nakupovalnih središč Aleja in Citypark. Avtomobile bo mogoče pripeljati najpozneje do polnoči in odpeljati od 6. ure. Iz nakupovalnih centrov so sporočili, da bo parkiranje brezplačno.

Prebivalci Maribora bodo svoje avtomobile pred morebitno točo ali drugimi z vremenom povezanimi nevšečnostmi lahko zapeljali pod streho v parkirno hišo nakupovalnega središča Europark. Kot sporočajo iz nakupovalnega središča, je v času poletnih neviht nočno parkiranje brezplačno.

V Celju bo zaradi napovedanih neurij medtem danes ponoči odprta ostala parkirna hiša nakupovalnega središča City Center. Vodstvo nakupovalnega središča voznike na družbenem omrežju Facebook poziva, naj novico delijo z drugimi.