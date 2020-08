Pozor: živo srebro ponekod tudi do 36 stopinj Celzija

Danes se bo ogrelo na od 30 do 33, na Primorskem pa vse do 36 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno sončno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, napovedujejo vremenoslovci z agencije za okolje.

Danes bo pretežno jasno, verjetnost za nastanek popoldanskih neviht bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno sončno, verjetnost neviht bo sprva majhna, popoldne pa bo naraščala. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne pa od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj.

Vremenoslovci opozarjajo, da bo do nedelje predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev.

Vročina bo popustila šele v ponedeljek

V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina bo popustila. V torek bo oblačno s pogostimi padavinami, popoldne se bo od zahoda postopno jasnilo.