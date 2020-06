Pozor: Nevarnost poplavljanja morja in rek #foto

Po deževni noči nas bodo padavine spremljale tudi večji del petka. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, vetrovno bo. V večerni plimi se bo morje razlivalo na nižjih delih obale. Več sonca lahko pričakujemo jutri in večji del nedelje, ko nas bodo proti večeru spet dosegle padavine.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Najvišje dnevne temperature se bodo danes gibale od 15 do 22 stopinj Celzija, poročajo na agenciji za okolje (Arso).





Foto: Arso Danes so ponekod mogoči močni nalivi. Čez dan se bodo do velikih pretokov povečale reke v Posočju in na Gorenjskem, ob tem so mogoča razlivanja rek. Ob krajevno močnejših padavinah lahko hitreje narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki v zahodnem in osrednjem delu države. Narasle bodo tudi reke drugod po državi, le v Prekmurju bo vodnatost ustaljena. V soboto bodo narasle Mura, Drava in Sava v spodnjem toku. Ob večerni plimi med 20. in 23. uro se bo morje razlivalo na nižjih delih obale.

Več sonca za konec tedna

Jutri bo predvsem v vzhodni Sloveniji in ob morju sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 18 do 24, na vzhodu in ob morju do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo bo ob morju in na vzhodu deloma sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem v gorah na zahodu bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno in občasno deževno, še napovedujejo vremenoslovci.