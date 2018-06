Pozor! Danes spet možne nevihte z močnimi nalivi in točo.

Po napovedih vremenoslovcev so danes popoldne in zvečer predvsem v osrednjem in vzhodnem delu države možne pogoste nevihte s krajevno močnimi nalivi. Ob tem se lahko pojavijo tudi močnejši sunki vetra in toča.

Arso opozarja, da bodo danes popoldan, zvečer in ponoči ob močnejših nevihtah hitro narasli manjši vodotoki in hudourniki. Ponekod lahko pride do razlivanj. Pojav je možen v večjem delu države, zlasti pa v osrednji in vzhodni Sloveniji. Možni so tudi zastoji meteorne vode.

V četrtek bo pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v vzhodni polovici Slovenije še deževalo. Popoldne bo suho vreme. Pihal bo veter, na Primorskem šibka burja.

V Avstriji rdeč alarm na obmejnem območju

Avstrijski meteorologi najhujše nevihte napovedujejo za območje ob meji s Štajersko in Pomurjem in so za omenjeno območje že izdali opozorilo.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je v torek v neurju, ki je prizadelo avstrijsko Štajersko, umrla ena oseba. V Gradcu je namreč zaradi močnega vetra na moškega padlo drevo.