Požar uničil znameniti grad na japonskem otoku Okinava #foto

Silovit požar je ponoči precej uničil znameniti grad Šuri na japonskem otoku Okinava, ki je uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine. Leseni grad je v osrčju arhitekturnega kompleksa iz 15. stoletja, obdobja kraljevine Rjukju. Gre za rekonstrukcijo, ki so jo na podlagi izvirnih načrtov in fotografij naredili po drugi svetovni vojni.

Požar se je začel v glavnem poslopju kompleksa, veličastni rdeči stavbi, in se hitro razširil na bližnje zgradbe. Oblasti so bile o požaru obveščene ob 2.40 po lokalnem času, gasilcem pa ga je uspelo spraviti pod nadzor šele v zgodnjih popoldanskih urah. Plameni so skupno zajeli več kot 4.800 kvadratnih metrov kompleksa.

Televizijski posnetki prikazujejo obsežne plamene, ki so zajeli grad, dejanska škoda pa se je razkrila šele ob dnevni svetlobi. Ponekod so plameni za sabo pustili le zoglenel les in dim.

Pogorele tri glavne stavbe

Foto: Reuters Po navedbah gasilcev in lokalnih oblasti so v požaru, ki ga je bilo izjemno težko obvladati, popolnoma pogorele tri glavne stavbe. Za zdaj še ni jasno, kaj je povzročilo požar, v katerem pa ni bilo poškodovanih, navedbe lokalnih oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je novinarjem dejala županja mesta Naha Mikiko Široma, so izgubili svoj simbol, številni prebivalci so zaradi izgube v šoku. Nacionalna vlada je že obljubila, da bo naredila vse, kar je mogoče, za obnovo znamenitega gradu.

Uničen že med drugo svetovno vojno

Kompleks je bil sicer med drugo svetovno vojno, ko so pod njim zgradili štab japonske vojske in je bil tarča obstreljevanja, v veliki meri uničen. Po obsežnih obnovitvenih delih, s katerimi so se želeli čim bolj približati izvirnemu videzu, so ga znova odprli leta 1992. Leta 2000 se je uvrstil na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine.

Grad je ena glavnih turističnih znamenitosti Okinave. Kot na spletni strani navaja Unesco, ves kompleks poslopij predstavlja 500 let zgodovine kraljevine Rjukju, ki si jo je leta 1879 priključila Japonska.

Foto: Reuters

Foto: Reuters