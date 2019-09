Povprečnina v prihodnjem letu 589, v letu 2021 pa 588 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogajanja med vlado in predstavniki občinskih združenj o višini povprečnine za prihodnji dve leti danes niso prinesla dogovora. Višina povprečnine bo tako ostala takšna, kot jo je izračunala vlada. V prihodnjem letu bo znašala 589,11 evra, v letu 2021 pa 588,3 evra, je po pogajanjih pojasnil minister za finance Andrej Bertoncelj.

Ministrstvo za finance je povprečnino za prihodnji dve leti izračunalo na podlagi veljavne metodologije, in sicer na podlagi povprečja stroškov občin v zadnjih štirih letih. Povprečnina je opredeljena v zakonu o izvrševanju proračuna, ki ga bo vlada obravnavala v četrtek.

Predstavniki občinskih združenj so sicer želeli, da bi se povprečnina določila na podlagi izračuna dejanskih stroškov občin v lanskem letu, zato so vlado pozvali k pogajanjem. A se ta danes niso zaključila z dogovorom, saj se pogajalci po Bertoncljevih besedah niso povsem zedinili. Zato bo ministrstvo za finance v zakonu o izvrševanju proračuna upoštevalo višino povprečnine, kot so jo izračunali sami.

Bertoncelj je ob tem poudaril, da gre na osnovi veljavne metodologije za najvišji možni znesek. Medtem ko je bila v preteklih letih povprečnina vedno nižja od izračunane, pa so letos lahko ponudili dejansko izračunano vrednost. Da gre za daleč najvišjo povprečnino doslej, je poudaril tudi minister za javno upravo Rudi Medved.