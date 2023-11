Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva zavrača očitke o nepravilnostih

Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Janez Gaube je zavrnil očitke o domnevnih nepravilnostih v polku, med drugim o kraji materiala in alkoholiziranosti zaposlenih, češ da so netočne in neresnične. Dejal je, da so bili očitki obravnavani po celotni liniji vodenja in poveljevanja v vojski ter zavrženi tudi na okrožnem državnem tožilstvu.

V 15. polku vojaškega letalstva naj bi se namreč po poročanju medijev že nekaj časa dogajale številne nepravilnosti. Viri so za oddajo Dnevnik na Televiziji Slovenija (TVS) pojasnili, da v enoti prihaja tudi do groženj in šikaniranja, ob domnevni zlorabi alkohola pa naj bi se dogajale tudi kraje vojaškega letalskega materiala. Dokazano naj bi bilo, da so poveljniki oziroma nadrejeni s tem seznanjeni in da gre le še za vprašanje časa, kljub temu da do večjih nesreč še ni prišlo, je navedel vir.

"Vse te navedbe, ki smo jih gledali v prispevku, so netočne in neresnične," je v odzivu dejal poveljnik 15. polka vojaškega letalstva Gaube. "Pripadniki 15. polka in slovenskega vojaškega letalstva so visoko usposobljeni, profesionalni in zelo zagnani za svoje delo," je dejal.

Gaube: Obstajajo številni dokazi za dobro delo

Dobro delo pripadniki, po besedah Gaubeja, dokazujejo tako pri opravljanju svojih nalog kot pri velikih nesrečah, kot so bili tudi nedavni požari in ujme. "Če bi bile te navedbe resnične, mi ne bi mogli delati pri požarih, poplavah, ne bi mogli vsakodnevno reševati življenj, prevažati organov v sistemu Slovenia transplant in tako naprej. Tako z vso odgovornostjo trdim, da te navedbe niso resnične," je dejal.

Dodal je, da so bile navedbe obravnavane po celotni liniji vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski, od generalštaba, ministrstva, kakor tudi na okrožnem državnem tožilstvu, kjer so bile vse te navedbe zavržene. "Z vso odgovornostjo trdim, da v 15. polku ni nikoli prišlo do odtujitve kakršnegakoli materiala, kar se tiče rezervnih delov za letala in helikopterje," je dejal.

Zatrdil je tudi, da varnost letenja v 15. polku nikoli ni bila ogrožena, saj imajo dvojno kontrolo – s strani vojske in s strani javne agencije za civilno letalstvo. Zadnje ima pod kontrolo vse letenje in vse postopke, ki se izvajajo v 15. polku.

Tožilstvo ni potrdilo nepravilnosti

Po pojasnilih obrambnega ministrstva je obveščevalno-varnostna služba zadevo preiskala in jo predala okrožnemu tožilstvu, ki pa nepravilnosti ni potrdil, zato nadaljnjih preiskovalnih dejavnosti ne načrtujejo je poročala TVS.

V Sindikatu varnosti, obrambe, zaščite in družine pa so opozorili, da je obveščevalno-varnostna služba v slehernem primeru preiskovala le poveljnika letalske enote, ne pa tudi generalštaba in ministrstva. Preiskovala naj bi namreč le domnevni mobing, ne pa tudi suma kadrovske korupcije in maščevanja. Predsednica sindikata Mileva Štukelj je za TVS med drugim povedala, da je vložena kazenska ovadba zoper ministra in načelnika generalštaba zaradi neukrepanja ob prijavah.

Izjavo v zvezi poveljnika 15. polka vojaškega letalstva Janeza Gaubeta si lahko ogledate v videu:

Slovenska vojska zanika navedbe nekdanjega pripadnika 15. polka vojaškega letalstva o domnevnih nepravilnostih v enoti. Očitki v prispevku nacionalne televizije so bili ustrezno preverjeni v Slovenski vojski, po celotni liniji vodenja in poveljevanja. Zadevo je proučevala tudi Obveščevalno varnostna služba MO, ki je svoje ugotovitve 15. junija 2023 podala v poročilu. Poročilo je bilo posredovano okrožnemu državnemu tožilstvu, ki je kazensko ovadbo, ki jo je podal sogovornik novinarke nacionalne televizije, zavrglo, ker niso ugotovili znakov kaznivih dejanj. Novinarka je v prispevku kljub navedenim dejstvom, da so bile obtožbe obravnavane na vseh ravneh tako v Slovenski vojski kot pri pristojnih službah v ministrstvu in na koncu zavržene tudi s strani pristojnega državnega tožilstva, neupravičeno navedla, da zadeva ni bila ustrezno obravnavana.

Zato smo zainteresiranim medijem zagotovili izjavo poveljnika 15. polka vojaškega letalstva polkovnika Janeza Gaubeta, v kateri je še enkrat zanikal navedbe v prispevku in dodatno pojasnil, da je bila zadeva ustrezno preiskana v okviru pristojnih pravosodnih organov, kot predhodno tudi znotraj ministrstva in Slovenske vojske. Na naše začudenje je novinarka izjavo poveljnika 15. polka zreducirala na nekaj sekund, pri čemer je bil izpuščen bistveni del izjave poveljnika, da je pristojno državno tožilstvo zadevo zavrglo, ker iz zbranih obvestil in dokazov ni bilo znakov kaznivih dejanj.

Glede na to, da v prispevku nacionalne televizije niso bili upoštevani uveljavljeni novinarski standardi in zakon o RTV Slovenija, ki nalagajo, da novinarji pri pripravi novinarskih prispevkov upoštevajo vsa relevantna dejstva ter preverijo resničnost informacij, pričakujemo, da bodo ti v prihodnje upoštevani. V tem primeru žal ni bilo tako, zato zaradi korektne obveščenosti javnosti objavljamo posnetek celotne izjave poveljnika 15. polka vojaškega letalstva polkovnika Janeza Gaubeta.