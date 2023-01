Kršitve brezpilotnih zrakoplovov: lani za okoli 15 tisoč evrov glob

Uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, ki se še niso registrirali ali ustrezno usposobili, kot zahtevajo predpisi EU, so pozvali, da to storijo čim prej.

Uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, ki se še niso registrirali ali ustrezno usposobili, kot zahtevajo predpisi EU, so pozvali, da to storijo čim prej.

Javna agencija za civilno letalstvo, policija in občinski redarji so lani vnovič nadzirali spoštovanje zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov. Pravnomočno je bilo končanih 28 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdanih 24 odločb o prekršku. Izrekli so za skupno 14.600 evrov glob, so danes sporočili iz agencije.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so lani s policijo in občinskim redarstvom Mestne občine Ljubljana izvedli več skupnih nadzornih akcij na različnih območjih Slovenije, pri tem pa ugotovili več nepravilnosti. Pri skupnih nadzorih so uporabljali DJI AeroScope, s pomočjo katerega se lahko na določenem področju odkriva sisteme brezpilotnih zrakoplovov in njihove pilote na daljavo.

V agenciji so v preteklem letu prejeli večje število prijav v zvezi s kršitvami zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov. "Prijavitelji so bili večinoma posamezniki, precej prijav je anonimnih," so pojasnili. V primerjavi z letom 2021 se je povečalo tudi število predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov, ki so jih sprožile pristojne policijske postaje, so dodali.

Pravnomočno je bilo končanih 28 prekrškovnih postopkov, v katerih je bilo izdanih 24 odločb o prekršku. Globe so bile izrečene v skupnem znesku 14.600 evrov. Opomine so medtem izrekli večinoma v primerih, ko operatorji brezpilotnih zrakoplovov v času storitve prekrška niso bili registrirani, a so registracijo opravili še pred izdajo odločbe o prekršku.

"Na splošno ugotavljamo, da še vedno veliko število uporabnikov brezpilotnih zrakoplovov ni registriranih oziroma ustrezno usposobljenih. Iz tega naslova je bilo izrečeno večje število sankcij. Poudarjamo, da so za izrekanje prekrškov, če operatorji brezpilotnih zrakoplovov niso registrirani ali piloti na daljavo niso usposobljeni, pristojni tudi policija in občinska redarstva. Zato podatki o izrečenih ukrepih teh organov niso del tega poročila," so poudarili v agenciji.

Usposabljanje je brezplačno

Ob tem so uporabnike brezpilotnih zrakoplovov, ki se še niso registrirali ali ustrezno usposobili, kot zahtevajo predpisi EU, pozvali, da to storijo čim prej. Usposabljanje je brezplačno, pilot na daljavo pa bo pridobil vsa ustrezna znanja, ki mu bodo omogočila izvajanje operacij v skladu s predpisi, so navedli.

Glede na to, da so lani bile pogoste tudi kršitve, povezane s prepovedmi oz. omejitvami na določenih geografskih območjih, so operatorje brezpilotnih zrakoplovov in pilote na daljavo opozorili še, da je povezava do interaktivnega zemljevida geografskih območij dostopna na https://uas-geo.caa.si. Za kršitev geografskega območja je predpisana globa 2.500 evrov.

Skupne nadzore so napovedali tudi za letos.