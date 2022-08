Znane podrobnosti: kmalu dva velika letalska spektakla

Na športnem letališču Skoke pri Mariboru, tik ob mariborskem letališču, je bil odmeven letalski miting že lani. Zvezde dneva so bili piloti italijanske skupine Frecce Tricolori, prav tako pa tudi madžarski vojaški lovec saab gripen. Več tisoč ljudi je uživalo v pestrem programu, ki se vrača tudi letos. Miting bo dan po letalskem spektaklu v AirPower v Zeltwegu, ki ga bodo Avstrijci letos spet izpeljali.

Kdo vse bo letel nad Mariborom? Eden najbolj atraktivnih v Mariboru bo gostujuči prestreznik saab gripen, ki bo nad letališče priletel z Madžarske. Foto: Gregor Pavšič

"Zavedamo se, da bodo najbolj goreči navdušenci odpotovali v Zeltweg, mi pa bomo veseli, če bomo na prireditvi zbrali čim več mladih ter družin z otroki," pravi predsednik organizacijskega odbora Andrej Gregorič, ki opozarja na že omenjeni prestreznik saab gripen iz Madžarske, iz Aviana bosta priletela dva ameriška F-16, nastopili bodo hrvaška skupina Krila Oluje, akrobatska pilota Zoltan Vereš in Benjemin Ličer, v zraku bo mogoče videti tudi messerschmitt 262 – to je bilo prvo reaktivno letalo na svetu – nekaj zgodovinskih dvokrilcev (tiger mooth, ryan PT 22, bucker jungmann …), svoj nastop pripravlja tudi Slovenska vojska (pilatusi, helikopterji, dinamika s specialci …).

"Novost bo tudi hangar virtualnega letenja, kjer se bo mogoče na raznih simulatorjih in igralnih konzolah preizkusiti v tovrstnih veščinah obvladovanja letal, dirkalnih avtomobilov, vesoljskih ladij in še kaj. Za otroke bodo na voljo napihljiva igrala, vrtiljak, vlakci, avtomobilčki in podobno, obenem pa bomo izvedli tudi delavnico sestavljanja letalske makete mustang P-51. Dodatno se predstavlja tudi center Noordung iz Vitanja s simulatorjem letenja po vesolju, slovenskim satelitom in še kaj," napoveduje Gregorič.

Letalski program bo v nedeljo, 4. septembra, trajal od 11.00 do 17.30.

Lani so obiskovalce v Mariboru navduševali piloti slavne italijanske skupine Frecce Tricolori. Foto: Gregor Pavšič

Tako v Mariboru kot Zeltwegu bo v začetku septembra veliko razstavljenih statičnih letal in helikopterjev. Foto: Gregor Pavšič

Foto: AirPower

Slovenski letalski miting je seveda težko objektivno primerjati z avstrijskim mitingom AirPower, ki velja za največji evropski letalski miting. Nad vojaškim letališčem v Zeltwegu bodo 2. in 3. septembra leteli Frecce Tricolori, švicarska skupina Patrouille Suisse, prav tako letala avstrijske vojske, pa predstavitvena zasedba z letali F-16, hrvaška skupina Krila Oluje, akrobatska zasedba Patrulla Águila, mnoga stara letala (tudi domača zaseda Flying Bulls). Seznam sodelujočih je zelo dolg in trenutno ga organizatorji še dopolnjujejo. V zraku bo tudi slovenski pilatus.

Proračun avstrijskega mitinga kar štiri milijone evrov

Na letališču v Zeltwegu pričakujejo okrog 300 tisoč obiskovalcev, skupno pa se bo predstavilo okrog dvesto vojaških in civilnih letal iz 20 različnih držav. Program bo oba dneva potekal okrog osem ur, videti bo mogoče okrog 35 letalskih prikazov, okrog 60 letal bo statičnih in na voljo za ogled.

Največji evropski letalski miting podpirata tako avstrijsko obrambno ministrstvo kot zvezna dežela Štajerska in Red Bull. Skupni proračun znaša štiri milijone evrov, po oceni pa bo Štajerska na račun dogodka prejela okrog devet milijonov evrov.