Potrdila za delavca, ki bi moral v karanteno, predvidoma prek medicine dela

Pristojna ministrstva in službe usklajujejo protokol za primere, ko delavec zaradi stika z okuženo osebo ne more opravljati svojega dela, odločbe o karanteni pa zaradi preobremenjenosti NIJZ ne dobi več. Delodajalci bodo lahko predvidoma povračilo nadomestila plače za takšne delavce uveljavljali s potrdilom, ki ga bo izdala medicina dela.

Kot so za STA danes povedali na ministrstvih za delo in za zdravje, se protokol še usklajuje, ker še niso rešena vsa vprašanja, ki so povezana z nezmožnostjo odpravljanja dela zaradi stika z okuženo osebo.

Predvideno naj bi bilo, da bo delavec o stiku z okuženo osebo obvestil delodajalca in če ta delavcu, npr. zaradi specifike dela, ne bo mogel urediti dela od doma, bo lahko stopil v stik z zdravnikom specialistom medicine dela, s katerim ima sklenjeno pogodbo, in za delavca dobil potrdilo, s katerim bo pri zavodu za zaposlovanje uveljavljal povračilo nadomestila plače za tega delavca (kot ga je do zdaj lahko za odrejeno karanteno), so STA povedali na ministrstvu za zdravje.

Potrdilo v roku 72 ur

"S pomočjo medicine dela bomo zagotovili, da bodo tisti, ki jim bo odrejena karantena, v roku 72 ur dobili potrdilo o odrejeni karanteni, ki bo lahko podlaga za uveljavljanje nadomestila plače za delodajalca," je danes na prireditvi ob razglasitvi najboljših podjetij podravske regije povedal minister za delo Janez Cigler Kralj.

Delodajalce je pozval, da naj, tudi če zaposleni v roku 72 ur še ne bo prejel potrdila, v roku osmih dni, ki je (oziroma bo) predpisan v petem paketu protikoronskih ukrepov, na zavodu za zaposlovanje vložijo zahtevek za vračilo nadomestila za karanteno, potrdilo pa priložijo pozneje.

"Res upam, da smo zdaj vzpostavili podlago za to, da tu ne bo izpadov dohodka ali neljubih dogodkov," je povedal Cigler Kralj.

Minister za zdravje je na današnji vladni novinarski konferenci dejal, da naj se osebe, ki so bile v visoko rizičnem kontaktu z okuženo osebo, dogovorijo z osebnim zdravnikom in mu povedo o kontaktu. "Opozorjeni boste na mogoče znake bolezni, če se pojavijo, boste potrebovali testiranje, v nasprotnem primeru pa izolacijo in po dogovoru z zdravnikom tudi bolniški stalež za obdobje karantene," je dejal.