Do konca tedna znana odločitev o cepljenju z vektorskimi cepivi

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje bo do konca tedna sprejela odločitev o nadaljnjem poteku cepljenja z vektorskimi cepivi, med drugim tudi o tem, ali ga bodo omejili na določene starostne skupine, je za STA navedla vodja skupine Bojana Beović. Vsaj do takrat tako v veljavi ostaja začasna ustavitev cepljenja s cepivom Janssen.

Odločitev je sledila smrti mlajše ženske, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom proizvajalca Janssen. Bolnica je po neuspešnem zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana umrla preteklo sredo, dokazovanje neposredne povezave med cepljenjem in zapleti pa je stvar nadaljnjih postopkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vektorsko tudi cepivo AstraZeneca

Je pa posvetovalna skupina za cepljenje preteklo sredo ministrstvu predlagala, da se do razjasnitve razmer cepljenje s tem vektorskim cepivom začasno ustavi. Poleg omenjenega cepiva je vektorsko tudi cepivo proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca.

Od takrat se v javnosti pojavljajo očitki, da je vlada v prizadevanjih za čim večjo precepljenost zanemarjala opozorila stroke, da cepivo Janssen morda ni najbolj primerno za mlajše ženske, pa tudi, da pogoj PCT še ne bi smel veljati takoj ob prejemu tega cepiva, ker traja nekaj časa, da se vzpostavi imunska zaščita.

S cepivom Janssen se je v Sloveniji cepilo 120 tisoč oseb

Med cepivi proti bolezni covid-19 je cepivo Janssen edino, pri katerem je potreben le en odmerek. To pomeni, da cepljeni takoj izpolnjuje pogoj PCT po prejemu tega cepiva, medtem ko pri preostalih cepivih izpolnjuje ta pogoj po prejetem drugem odmerku. Glede na to, da je sredi septembra začel veljati odlok o izpolnjevanju pogoja PCT, se je v zadnjih nekaj tednih povečalo zanimanje za cepljenje s cepivom Janssen. Do zaustavitve cepljenja so v Sloveniji s tem cepivom cepili okoli 120 tisoč oseb, samo v septembru po podatkih ministrstva za zdravje 33 tisoč.

Odločitev o začetku veljavnosti pogoja PCT je na dopisni seji konec avgusta sprejela vlada, so v odgovoru na vprašanja STA o tem, kdo je dal predlog, da začne pogoj PCT veljati nemudoma po prejemu prvega in edinega potrebnega odmerka cepiva Janssen, ter kdo je sprejel končno odločitev, zapisali na ministrstvu za zdravje.

Na vprašanje, ali so bili odločevalci pred sprejetjem odloka seznanjeni z opozorili stroke o mogočih hujših zapletih po cepljenju, ki se pogosteje pojavljajo pri mlajših osebah, pa so odgovorili, da "gre za administrativen ukrep, da ljudje ne bi bili podvrženi stroškom testiranja, ob zavedanju, da imunska zaščita nastopi 14 dni po cepljenju".

"To velja za vsa cepiva po polnem cepljenju. Ob tem dodajamo, da omenjeni ukrep ni poslabšal epidemioloških razmer ali povzročil večjega pritiska na bolnišnice, kar pomeni, da so se ljudje zavedali, da imunost nastopi po 14 dneh. V mesecu septembru je bilo s cepivom Pfizer/BioNTech cepljenih približno 181 tisoč ljudi, s cepivom Janssen pa približno 33 tisoč ljudi," so še zapisali na ministrstvu.

Epidemiološka služba ima težave zaradi vladnega odloka

Na NIJZ pa so za STA pojasnili, da ne pripravljajo odlokov, ki jih sprejema vlada, prav tako NIJZ nima pristojnosti za interpretacijo vladnih odlokov.

"Smo pa na NIJZ opozorili ministrstvo za zdravje, da ima epidemiološka služba težave zaradi omenjenega odloka, saj je ta v neskladju s strokovnimi spoznanji, ki kažejo, da zaščita po cepljenju ni vzpostavljena takoj po cepljenju, temveč po sedmih oziroma 14 dneh glede na cepivo," so dodali.