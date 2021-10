Zahtevajo nadzor zaradi domnevnega cepljenja otrok z vektorskimi cepivi

Ministrstvo za zdravje zahteva izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih. Ti cepivi namreč nista registrirani za to starostno skupino. Zdravniško zbornico Slovenije so že zaprosili za prednostno izvedbo nadzora.

"Na prvo mesto vedno postavljamo varnost pacientov, zato smo danes na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti pri zdravniški zbornici zahtevali izvedbo izrednega strokovnega nadzora," so sporočili z ministrstva.

Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo biti cepljene s cepivom Janssen in AstraZeneca

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je namreč razvidno, da je bilo s cepivom podjetja Janssen cepljenih 219 oseb, mlajših od 18 let. Prav tako je bilo s cepivom AstraZeneca s prvim odmerkom cepljenih 45, z drugim pa 20 oseb, mlajših od 18 let.

Lahko je prišlo do napak pri vnosu podatkov

Z NIJZ so za STA sporočili, da posvetovalna strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ nikoli ni izdala priporočil, v katerih bi bilo priporočeno cepljenje s cepivoma Janssen in AstraZeneca za starostno skupino od 12 do 17 let, ker sta ti dve cepivi registrirani za uporabo pri osebah, starejših od 18 let. Dopuščajo pa možnost, da je pri vnosih podatkov o cepljenju v sistem elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov (eRCO) prišlo do napak.

Dodatno so pojasnili, da posvetovalna skupina za cepljenje redno spremlja novosti ter prek centra za nalezljive bolezni NIJZ in službe za preskrbo s cepivi NIJZ redno obvešča vse izvajalce cepljenja o spremembah in novostih glede priporočil za cepljenje.

"NIJZ posodobljena priporočila objavi na svoji spletni strani in spletni strani cepimose.si, ki je dostopna strokovni in splošni javnosti. Skladno s tem pričakujemo, da izvajalci cepljenja sledijo omenjenim navodilom," so še sporočili z NIJZ.

Ema med možne stranske učinke cepiva Janssen dodala globoko vensko trombozo

Že avgusta je agencija opozorila, da to cepivo lahko povzroči tudi trombocitopenijo oziroma znižano raven trombocitov v krvi. Aprila pa je prav tako priporočila, da se na seznam možnih stranskih učinkov cepiva Johnson & Johnson dodajo zelo redki primeri krvnih strdkov v kombinaciji z nizko ravnijo krvnih ploščic.

Tako tudi pri cepivu Janssen zaznavajo možnost podobnih stranskih učinkov kot pri cepivu proizvajalca AstraZeneca. Obe cepivi temeljita na vektorski tehnologiji. Kaj naj bi v redkih primerih povzročalo globoko vensko trombozo ali pa trombocitopenijo, še ni povsem pojasnjeno, ne glede na to pa se je Emin odbor za varnost zdravil (PRAC) odločil, da to uvrsti na seznam možnih stranskih učinkov.

Kaj povzroči vensko trombozo?

Globoka venska tromboza je sicer življenjsko ogrožajoče stanje, ko se nekje v telesu, običajno v nogi ali roki, oblikuje krvni strdek, ki potem zaide v pljuča ali možgane in zaustavi oskrbo s krvjo. Običajno do tega stanja pride med poškodbo, pa tudi pri nepokretnih bolnikih. Povzročale naj bi ga tudi kontracepcijske tablete, možni dejavniki tveganja pa izhajajo tudi iz številnih kroničnih obolenj, navajajo tuje tiskovne agencije.

Ponekod prekinjeno tudi cepljenje s cepivom AstraZeneca

Slovenija se je pred dnevi odločila za začasno ustavitev cepljenja s cepivom Janssen po smrti 20-letnice, ki je bila pred časom cepljena prav s tem cepivom. V več evropskih državah so prav tako prekinili cepljenje z vektorskimi cepivi, tudi s cepivom AstraZeneca.