Posvet Zorčiča in vodij poslanskih skupin o nadaljnjem delu DZ

Predsednik DZ Igor Zorčič se bo z vodji poslanskih skupin danes posvetoval o nadaljnjem delu DZ. Po tem, ko so poslanci v ponedeljek zavrnili dnevni red redne seje, je pričakovati dogovor o sklicu dveh izrednih sej, ki sta ju zahtevali koalicija in opozicija. Težko se bodo izognili razpravi o zahtevi opozicije glede članstva v delovnih telesih.

Poslanke in poslanci namreč v ponedeljek na začetku majske seje niso potrdili dnevnega reda, za je glasovalo 42 poslancev in proti 42. Predsednik DZ Igor Zorčič je sejo DZ končal, še preden se je začela. Opozicija je takoj zahtevala sklic izredne seje s točko predloga ustavne obtožbe Janeza Janše, koalicija pa izredno sejo za obravnavo večine točk, ki so bile predvidene za redno sejo.

Obravnavo mandatno-volilnih zadev, ki so bile predvidene za redno sejo, in v tem sklopu predloga za razrešitev Zorčiča je pričakovati na eni od drugih izrednih sej.

Na posvetu utegnejo odpreti tudi razpravo o pozivu LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP, da kolegij predsednika DZ razreši nesorazmerja med koalicijo in opozicijo v delovnih telesih. Po njihovih ocenah ima opozicija osem mest premalo.

Po Zorčičevih navedbah bi bilo dobro, da članstvo v delovnih telesih čim bolj približajo velikosti poslanskih skupin. V ponedeljek je sicer kolegij podprl predlog, po katerem so poslanci NeP zasedli 12 mest v delovnih telesih. A to je po Zorčičevem mnenju minimalen kompromis. Krivec in vodja poslancev SMC Gregor Perič sta v torek opozorila na vedno nove zahteve opozicije in ultimate. V LMŠ, Levici, SD, SAB in NeP pa menijo, da je ponedeljkovo glasovanje pokazalo, da vlada v DZ nima večine in je čas za volitve.