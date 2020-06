Poslanska skupina DeSUS: Ni nesoglasij v stranki

Po mnenju poslanske skupine DeSUS je pomembno, da se ob vzpostavitvi demografskega sklada o njem večinsko strinjajo znotraj stranke in poslanske skupine. Ker so bili nosilci pripravljanja sklada poslanci in številni člani DeSUS že v preteklih letih, se zavedajo pomembnosti vključitve poslancev in organov stranke tudi v tokratno pripravo, so poudarili.

Ob tem so v današnjem sporočilu za javnost spomnili, da se v DeSUS že več let trudijo, da bi se vzpostavil demografski sklad. Menijo, da mora biti ta obsežen projekt koordiniran z vsemi deležniki. Pri tem po njihovem mnenju ni zanemarljivo mnenje članov stranke, ki so več let aktivno delali pri tem projektu, piše STA.

"Ker je to projekt, ki je bil v veliki meri zaupan stranki DeSUS, ki je primarna zagovornica pravic upokojencev, je pomembno, da se o končnem dokumentu in vsebini rezervnega demografskega sklada znotraj stranke in tudi poslanske skupine večinsko strinjamo. To bo namreč naša zapuščina prihodnjim generacijam in pomembno je, da je pripravljena skrbno," so zapisali.

"Pričakujemo, da se preneha nenehno spodbujanje lažnih novic"

V poslanski skupini DeSUS so ob tem zavrnili navedbe nekaterih medijev o domnevnih nesoglasjih med poslanci DeSUS in vodstvom stranke. "Pričakujemo, da se preneha nenehno spodbujanje lažnih novic o domnevnih nesoglasjih v stranki DeSUS," so zapisali. Zatrdili so, da je poslanska skupina trden člen koalicije in same stranke DeSUS, ter pojasnili, da je poslanska skupina na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju aktivno sodelovala, zastopal jo je njen vodja Franc Jurša, piše STA.

"Tako kot v vsaki stranki smo tudi v stranki DeSUS posamezniki z različnimi pogledi in idejami, ki jih skozi notranje demokratične procese usklajujemo v končna stališča. Notranja razprava v stranki je pokazatelj zdravega in živega odnosa, na katerega smo v stranki lahko ponosni. Dolga leta izkušenj naših poslancev in članov, ki delajo v sozvočju s starejšo populacijo in drugimi šibkejšimi skupinami, so neprecenljiv vir informacij," so še navedli po pisanju STA.