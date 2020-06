Počivalšek pisal članstvu: Odločitev za to koalicijo je bila prava

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v pismu članom stranke vnovič poudaril, da je bila odločitev za to koalicijo prava. V SMC tudi koronsko krizo vidijo kot priložnost, da se "odločimo za nove in boljše poti razvoja". SMC ni bila ustanovljena za projekt "vodenja države", kot jim očitajo, ampak zaradi želje po drugačni politiki, je zapisal.

Počivalšek je v pismu spomnil na dva pomembna politična dogodka za SMC v minulem tednu, in sicer na dogovor s koalicijskimi partnericami o nalogah v prihodnjih mesecih in na interpelacijo, ki jo je kot gospodarski minister prestal v DZ. "Seja je bila pričakovano dolga, kar je bilo zame, nevajenega sedenja na istem mestu, svojevrsten izziv. A sprejel sem jo kot priložnost, da o tem, kako smo v naši državi izpeljali nabavo zaščitne opreme v času epidemije, spregovorim z dokazi, številkami ter nasploh izčrpno in natančno," je zapisal v pismu, ki ga povzema STA.

"V svojem početju so že povsem nekonstruktivni"

Ob tem je omenil tudi v zadnjih dneh izpeljano nabavo zaščitnih mask za splošno rabo, ki so jih po njegovih pojasnilih kupili, da nas pred morebitni drugim valom epidemije ne bo več strah. "Tisti, ki bi radi to nabavo preprečili in tudi v njej vidijo zametke mega afere, so v svojem početju že povsem nekonstruktivni," je poudaril. Dodal je, da državljani od države upravičeno pričakujejo, da se bo na morebitno ponovitev epidemije pripravila bolje in pravočasno, piše STA.

Prve tri mesece dela vlade je označil kot "zahtevne in po svoje nepozabne", spomnil je na zdravstveno obvladovanje krize ter na ukrepe za prebivalstvo in gospodarstvo pri izhodu iz gospodarske krize.

V SMC tudi to krizo po njegovih navedbah vidijo kot priložnost za nove in boljše poti razvoja. Ob tem je omenil, da ima na svoji delovni mizi predloge za okrepitev naše strateške prednosti, kot so znanje, pametna specializacija, uravnoteženje razvoja med regijami ter med urbanimi središči in podeželjem. Prav tako je izpostavil nujnost pospešene digitalizacije na vseh ravnega delovanja države.

Spomnil je, da so v SMC že dolgo zagovorniki legalizacije konoplje, in pojasnil, da je zakon, ki so ga v parlamentarno proceduro vložili lani, lahko osnova za delo tudi v okviru sedanje koalicije. Prav tako bi lahko po njegovem mnenju zdaj zaživel tudi stanovanjski zakon, ki so ga pripravili v okviru prejšnje vlade, piše STA.

"Brez nenehnega vračanja v preteklost in brez poglabljanja razlik"

"V SMC bomo zato tudi v prihodnje ostali del politične skupine, ki išče rešitve tam, kjer se v demokratični družbi rešitve išče," je poudaril. Napovedal je sodelovanje v razpravah, ki bodo potekale "na dostojen način, brez nenehnega vračanja v preteklost in brez poglabljanja razlik".

"Ulica, kjer se vsak petek odvija manifestacija političnega monologa, je za nas legitimna, imamo pa težavo s tem, da za vsem, kar poganja petkove dogodke po nekaterih slovenskih mestih, ni nobene otipljive ideje o tem, kako voditi državo in kako izkoristiti njen potencial," je še dodal, še piše STA.

