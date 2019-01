Poslanka SDS z zapisi o bralni znački razburkala javnost

Poslanka SDS in nekdanja učiteljica Jelka Godec je z včerajšnjo objavo tvita o smiselnosti bralne značke v osnovnih šolah sprožila buren odziv uporabnikov. Da bi popravila vtis nevednosti, se je še globlje zapletla. Prepričana je, da je teror učiteljic in knjižničark daleč od ukrepov, ki bi pomagali izpolniti cilj bralne značke.

Poslanka Slovenske demokratske stranke (SDS) je na družbenem omrežju Twitter postavila vprašanje, zakaj je bralna značka v osnovnih šolah obvezna. Zapisala je, da "zamorjenost z bralno značko, ki zasleduje osnovni cilj vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, opazuje pri otrocih že uhuhu let …"

Mi lako kdo pove, zakaj je bralna značka v OŠ obvezna?

Ker to zamorjenost z bralno značko, ki zasleduje osnovni cilj vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, opazujem pri otrocih že uhuhu let... #samovprašam — Jelka Godec (@jelka_godec) January 21, 2019

Na njen zapis se je vsul plaz ogorčenja uporabnikov Twitterja, ki so ji najprej pojasnili, da za razliko od domačega branja bralna značka ni obvezna, tudi nikoli ni bila. Da je res tako, je pritrdilo tudi šolsko ministrstvo in dodalo, da bralno značko sicer "spodbujajo, saj z njo otrok krepi več stvari: bralne navade, veselje do branja, besedni zaklad, bralno razumevanje, splošno razgledanost, spomin in še in še. Otrok si knjižno delo (tudi poezijo) praviloma poljubno izbere. Največkrat z veseljem," pojasnjujejo.

"Teror učiteljic je daleč od ukrepov, ki bi pomagali cilj izpolniti"

Ko so nekdanji učiteljici matematike in fizike na Twitterju razložili, da ne gre za obvezno branje, je sicer odvrnila, "da ve, da ni obvezno, je pa v šoli obravnavano kot prostovoljno obvezno." Nadaljevala je, da se "raje vprašajte, zakaj se v resnici ne izpolnjuje temeljnega cilja bralne značke, vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje ..."teror" učiteljic in knjižničark v OŠ je daleč od ukrepov, ki bi pomagali cilj izpolniti. Pa politiko pustite pri miru ..." je še zapisala. Problem vidi v tem, da učitelji prikazujejo otrokom bralno značko kot obvezno. Enako kot domače branje.

Izrabljanje za plehke ideološke spore?

Ambasador slovenskega jezika in bralne značke Boštjan Gorenc Pižama je na Twitterju izrazil upanje, "da to slovensko posebnost uspešno ohranimo še naprej in je ne mislimo izrabljati za plehke ideološke spore. Hvala pisatelju Leopoldu Suhodolčanu in učitelju Stanku Kotniku, da sta zasejala rodovitno seme, ki je vzklilo v košato bralno drevo."

Bralna značka je namreč že več kot 55 let edinstvena na svetu.

Zbrali smo nekaj najbolj zanimivih tvitov iz debate:

Ne bi škodilo, če bi @jelka_godec prebrala še kako knjigo poleg 50 odtenkov sive in obeh nadaljevanj, da bi dobila malo širine. S tem bi svojo možgansko vijugo mogoče vzpodbudila in se izognila samoblamaži z besedno drisko ob možganskem zaprtju :) — barjanski (@barjanski) January 21, 2019

Ljubi Jezus. Malo manj radia Aktual in kakšno knjigo več v roke! — Satraman (@brezheca) January 22, 2019

Brez bralne značke bomo imeli še veliko več polpismenih ki ne bodo niti poznali vseh lepot slovenskega jezika. Imeli bodo samo malo bolj obrabljen kazalec na roki od drsanja po telefonu. Narod ki ne bo več bral knjig bo izumrl. — stanko gajsek (@sgajsek) January 21, 2019

Desnici pač ustreza neizobraženo ljudstvo. Najraje so v zgodovini knjige metali kar na ogenj. Ste popolnoma zblazneli? #samovprasam — Željko Železnik (@zeljkozeleznik) January 21, 2019

Upam, da vas nikoli ne bomo videli v kakšnem odboru za izobraževanje. — Nina Kožar 🙊 (@opica) January 21, 2019

Ne pa ni tako obravnavana. V razredu moje hčerke se več kot pol otrok tega ne gre. Za mojo hčerko je obvezno, ker midva z ženo tako hočeva. — Novica Mihajlović (@NovicaMihajlo) January 21, 2019