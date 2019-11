Poslanec SDS ogorčen: Voznik sploh ni opazil, da je izgubil prašiča

"Imenoval ga bom Max. Danes je padel iz avtomobilske prikolice na avtocesti pri Lenartu v Slovenskih goricah neznanemu vozniku, ki je divjal in prehiteval na avtocesti s prikolico. Max je padec iz prikolice pri približno 130 kilometrih na uro preživel (potolčen in z zlomljeno zadnjo nogo)," je o incidentu na Facebooku poročal poslanec SDS Franc Breznik.

Neodgovorni voznik ni niti opazil, da je izgubil prašiča

Voznik po njegovih besedah ni niti opazil, da je izgubil prašiča. Žival ni bila oštevilčena, zaradi česar po navedbah Breznika lastnika niso mogli poiskati: "Tudi Max si je danes zaslužil, da ga obravnavamo kot ponesrečenca ter žrtev prometa in njegovega lastnika. Njegov žalostni pogled in tresenje po šoku, ki ga je utrpel, nam je vsem, ki smo bili priče dogodku, orosilo oči."

"Maxova tragična življenjska pot mi bo ostala v trajnem spominu"

Prašič, ki si je ob padcu zlomil nogo, se je nekoliko pomiril, ko ga je poslanec pokril z odejo: "Res je, zaslužil si boljšega in bolj odgovornega lastnika, ki bi se moral zavedati varnostnih pravil in etike pri transportu živali. Maxova kratka in tragična življenjska pot mi bo ostala v trajnem spominu, ko bomo, upam da v kratkem, sprejemali zakonodajo za zaščito živali na odboru državnega zbora."

Poslanec prepričan, da potrebujemo boljšo zakonodajo za zaščito živali

"Dragi Max, kot si lahko danes spoznal, nismo vsi ljudje enaki. Lahko pa ti obljubim, da bo tvoja tragična življenjska izkušnja, navdih pri prizadevanjih, da tudi tebi in tvojim živalskim prijateljem zagotovim primerno zakonodajo, ki bo kaznovale takšne, ki so ti zadali velike bolečine in trpljenje. Adijo Max in oprosti nam," je na Facebooku še zapisal pretreseni poslanec.