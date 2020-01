Poslanec, ki svoje šefinje za zaprtimi vrati ni niti pogledal

Po ustavi so poslanci državnega zbora predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Ustava tako poslancem omogoča avtonomnost, kar pomeni, da pri svojem delu niso vezani na nobena navodila, tudi ne strankarska. Poslanski mandat so dolžni opravljati v skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom državnega zbora.

Tega se zagotovo najbolj zaveda poslanec DeSUS Robert Polnar, ki svojeglavo ravna ob ključnih glasovanjih v državnem zboru. Proti vladni oziroma svoji koaliciji je glasoval že dvakrat: v primeru sprejemanja proračuna in v primeru potrjevanja kohezijske ministrice Angelike Mlinar.

Vlogo "odvečnega" poslanca je bil pripravljen igrati eno leto

"Kot koalicijski poslanec nisem dolžan podpirati čisto vsega, kar pride na mizo. Tudi kadrovskih predlogov ne. Pri glasovanju o Mlinarjevi sem zavzel osebno stališče, da vnaprej ne podprem česarkoli, kar pride kot kadrovski predlog z nivoja koalicijskih strank. V nasprotju s svojimi kolegi, ki pravijo, da je treba vse a priori podpreti," nam je pojasnil Polnar.

Dodaja, da je že na junijskem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju vsem prisotnim povedal, da je "vlogo odvečnega" pripravljen igrati eno leto, potem pa ne več.

"To je poglavitna značilnost slovenske politike. V parlamentu večina poslancev sprejema 'vlogo odvečnega'. Razpravlja se samo z dveh ravni: s stališča zvestobe namesto s stališča človekove osebnosti ali pa s stališča strankarske pripadnosti namesto z zornega kota odnosa do države. Želim biti poslanec na drugačen način in to tudi počnem," je kritičen.

Podprl bo tudi naslednjega obrambnega ministra, če bo primeren

Napoveduje, da tudi v prihodnje ne bo a priori podpiral predlogov stranke in naslednjega predlaganega obrambnega ministra. S tem pa močno otežuje delo vladi, ki bo morala znova iskati večino v parlamentu, tako da bi se lahko ponovila drama v času potrjevanja ministrice Mlinarjeve. Koalicija ima namreč brez Polnarja zagotovljenih le 42 glasov.

"Položaj ni nič neroden, temveč povsem običajen. Znotraj političnega odločanja poskušamo iskati kompromis. Ko sem pri financiranju lokalne samouprave, kar je zame strateška tema, predlagal prerazdelitve znotraj celotnega dohodninskega prihodka v posameznem proračunskem letu, nisem prejel niti enega odziva," ponazori.

Polnar pravi, da je že na junijskem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju vsem prisotnim povedal, da je "vlogo odvečnega" pripravljen igrati eno leto, potem pa ne več. Foto: STA Aleksandra Pivec, novoizvoljena predsednica stranke upokojencev, sicer zatrjuje, da stranka DeSUS ostaja stabilna partnerica koalicije. "Računam, da se bosta stabilnost in boljše sodelovanje še okrepila," je dejala po ponedeljkovem pogovoru s premierjem Marjanom Šarcem. A to je odvisno tudi od tega, ali bo Pivčevi uspelo ukrotiti Polnarja. Ta sicer zatrjuje, da je pripravljen na dialog s predsednico.

Podprl bo tudi naslednjega obrambnega ministra, če bo ta po njegovem mnenju primeren kandidat. "Zmedo sem povzročil zgolj zato, ker sem si drznil pomisliti, da čisto vsakega kandidata pač ne morem vnaprej podpreti. Mislim, da sploh ne bo težko najti kvalificiranega kandidata," napoveduje poslanec.

"Poslanci smo zato, da zastopamo interese in jih poskušamo uresničiti"

Da Pivčevo čaka težko delo, se je izkazalo že na njenem prvem srečanju s poslansko skupino. Čeprav je Polnar sedel tik poleg nje, je do konca sestanka ni niti enkrat pogledal. Niti takrat, ko je prišel sam do besede.

"Nobene potrebe nimam, da bi s kakršnimikoli čustvi nastopal do kogarkoli. Poslanci smo zato, da zastopamo interese in jih poskušamo uresničiti. Bolj malo me zanimajo zasebne zadeve ljudi, temveč kaj lahko v okviru političnega odločanja zanje naredimo," poudarja.

"Nobene potrebe nimam, da bi s kakršnimikoli čustvi nastopal do kogarkoli," je po torkovem sestanku poslanske skupine DeSUS z novoizvoljeno predsednico Aleksandro Pivec dejal Polnar. Foto: STA Meni, da bi se morali znotraj poslanske skupine več ukvarjati z vsebino, ne z njim. "Niti približno nisem toliko pomemben, kot se zdi. So pa pred nami izjemno pomembne odločitve. Ena od njih sta zakona o demografskem skladu in davku na digitalne storitve ter cela serija zakonodaje, verjetno tudi rebalans proračuna. O tem bi se morali bistveno več pogovarjati," je prepričan Polnar.

Na všečnost in pozornost se požvižga

Po vseh radikalnih izjavah in glasovanjih bi lahko sklepali, da 59-letnemu Polnarju izrazito godi pozornost. Ko je decembra glasoval proti izvolitvi Mlinarjeve, je poudaril, da je "najboljši poslanec DeSUS v zgodovini te stranke". Že mesec prej je prah dvignil z izjavo, da če bi bila v tem mandatu državnega zbora kakršnakoli možnost za sodelovanje v drugi vladi, ki bi zmogla več poslanskih mandatov, bi pri tem sodeloval tudi on. Sodeloval bi tudi s SDS pod vodstvom Janeza Janše, je dejal. In pri tem vztraja še danes.

Na torkovem sestanku je sicer ves čas deloval zelo umirjeno, takoj po njem pa je novinarje presenetil z radikalnimi izjavami, kot so: "Če je kdo pričakoval, da bom z izvolitvijo nove predsednice stranke spremenil svojo držo, mu moram jasno povedati, da se je zmotil", "Aktivno mi je vseeno, kdo je šef DeSUS", "Če mi pristanemo na to, da bomo potrdili kogarkoli, potem nekoliko metaforično lahko rečemo, da bo nekdo predlagal Bušmana ali Hotemtota za slovenskega ministra, pa bomo mi kar a priori to potrdili". Dejal je tudi, da se je Pivčeva pred kongresom izkazala "z vezanjem otrobov in kvasenjem neslanosti". V stranki menijo, da Polnar s takšnim vedenjem izkazuje nespoštovanje do članstva in stranke.

A sam pravi, da se na všečnost in pozornost požvižga. "Absolutno nisem nikakršen upornik. Pri glasovanju o zakonu o dohodnini in zakonu o izvrševanju proračuna sem zelo jasno povedal, zakaj sem proti. Nikoli ne bom podpiral niti enega predloga v zvezi z dopolnitvami zakona o dohodnini, ki ne bo predpostavljal ustreznih nadomestil pri financiranju nalog občin. Dohodnina je namreč temeljni vir za financiranje povprečnine, ta pa temeljni vir za financiranje občinskih nalog," vztraja Polnar, ki je bil pred nastopom poslanske funkcije osem let podžupan občine Šentjur.

Priznava, da nima impresivne biografije

V oči bode tudi dejstvo, da je Polnar eden od osmih poslancev, ki na spletni strani DZ nimajo objavljenega življenjepisa. Srednješolska izobrazba, kar sicer med poslanci sploh ni redkost, naj mu ne bi bila v ponos. Kljub pozivu službe za odnose z javnostmi DZ življenjepisa ni hotel izročiti, zavrnil je tudi poziv poslanske skupine DeSUS in našo prošnjo.

"Gre za načelno odločitev. Nobene potrebe ni, da se hvalim z življenjepisom. Pri moji starosti nikoli več in nikomur več ne bom kazal spričeval in nekdanjih zaposlitev. Nimam imenitnih spričeval, lažnih spričeval nočem oziroma jih preziram, nimam impresivne biografije, ljudi z zlaganimi biografijami pa preziram. Izvolili so me Šentjurčanke in Šentjurčani, ki verjetno vedo, zakaj," sklene 59-letni Polnar.