Poslancu vlomili v stanovanje, ko je bil na nadzoru v Sovi

Blažu Pavlinu, poslancu iz vrst NSi in članu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), so 15. oktobra vlomili na domačem naslovu ravno v času, ko je bil na nadzoru v Sovi. Kot pojasnjuje policija, je neznani storilec odtujil nakit in ga oškodoval za okoli 1.500 evrov.

Kot so sporočili s policije, so bili 15. oktobra v popoldanskem času obveščeni o vlomu v stanovanje Blaža Pavlina, sicer poslanca iz vrst koalicijske NSi in člana Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Neznani storilec je odtujil nakit in lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov. "Po za zdaj znanih podatkih vlom ni povezan z delom poslanca," so dodali na policiji.

Razprava se je preselila na Twitter

Dogodek je odmeval tudi na Twitterju, kjer je poslanec Dejan Kaloh (SDS) v tvitu zapisal, da glede na to, da predsednik Knovsa Matjaž Nemec (SD) sklicuje seje za "vsakega obmejnega grobarja, bi morali vsekakor odpreti problematiko morebitnih zastraševanj članov te komisije". Dodal je, da se je vlom zgodil ravno na dan, ko je bil Pavlin na nadzoru v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova).

Ob tem se Kaloh sprašuje, ali gre zgolj za naključje. Nemec mu je nato na Twitterju odpisal, da ni treba javno pozivati predsednika Knovsa, da skliče sejo. "Člani komisije lahko sami podate zahtevo za sklic, in to brez nepotrebnega besedičenja na Twitterju," je zapisal.

@DKaloh, ni potrebno javno pozivati predsednika KNOVS, da skliče sejo. Člani komisije lahko sami podate zahtevo za sklic in to brez nepotrebnega besedičenja na tviterju. — Matjaž Nemec (@MatjaNemec) October 22, 2020

S policije so še sporočili, da so opravili ogled kraja in da nadaljujejo zbiranje obvestil za odkritje storilca. "O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo" je za spletni portal politikis.si še pojasnila policija.