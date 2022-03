Poslanci so odločili: plače bodo višje

Po predlogu zakona o dohodnini bi se med drugim splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo zavezanci za dohodnino, do leta 2025 postopno zvišala z današnjih 3.500 evrov na 7.500 evrov. S tem bodo vsi zaposleni dobili nekoliko višje neto plače. Stopnja v najvišjem dohodninskem razredu se medtem znižuje s 50 na 45 odstotkov.

Znižanje dohodninskih obveznosti je vlada predlagala kot del ukrepov za spodbuditev rasti v obdobju po epidemiji, večja kupna moč ljudi bi ugodno vplivala na hitrejše okrevanje in rast slovenskega gospodarstva, s tem pa tudi na rast proračunskih prihodkov.

Vlada je sicer začetek uporabe zakona predvidela s 1. januarjem letos, poslanci naj bi o njem odločali že sredi lanskega decembra. Vendar pa je tik pred glasovanjem vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec predlagal prestavitev odločanja na eno od prihodnjih sej.

Levica napovedala referendum, potem pa namero preklicala

Obenem je nad zakonom visela tudi možnost posvetovalnega referenduma. Levica je kljub napovedi sredi februarja zahtevo za njegov sklic umaknila. Referenduma o nižanju dohodninskih obveznosti in s tem višjih plač za vse na zahtevo Luke Meseca torej ne bo. Izveden naj bi bil namreč sočasno z volitvami, ki bodo 24. aprila, saj bi se s tem izognili nepotrebnim stroškom.

Kaj pokaže kalkulator?

Kaj bi pomenila sprememba dohodninskega zakona, smo na Siol.net preračunali s kalkulatorjem, ki je dostopen na spletni strani www.zakonodohodnini.si, kjer si lahko vsak izračuna, kakšno neto plačo bi imel po potrjenem predlaganem zakonu. Aplikacijo, ki omogoča tudi podrobnejši pregled, koliko in zakaj se bo plača v posameznem letu povišala, je pripravila stranka SDS.

S pomočjo te aplikacije smo pripravili pregled, kakšne bi bile spremembe za državljane z minimalno plačo, za tiste s povprečno plačo in za najbolje plačane. Primeri bolje plačanih so: premier Janez Janša (SDS), predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon ter donedavni šef GEN-I Robert Golob, ki je imel leta 2020 med vsemi daleč najbolj ekstremno visoke prihodke. Takšni so bili zaradi izjemno visoke nagrade, ki jo je Golob dobil za vodenje državnega podjetja, ki monopolno prodaja elektriko iz nuklearke.

Podrobnejšo analizo sprememb plače si v kalkulatorju lahko ogledate s klikom na povezavo: kalkulator Excel.

Kaj se bo še spremenilo?

Zakonski predlog prinaša tudi nižjo stopnjo dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov ter krajši čas, po katerem je odsvojitev vrednostnih papirjev neobdavčena. Med rešitvami so tudi davčna razbremenitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, vnovična uvedba seniorske olajšave ter ugodnejša davčna obravnava nagrad za poslovno uspešnost.