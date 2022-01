Poslanci danes o dvigu pokojnin. Za koliko bi zrasle?

V državnem zboru bodo danes na izredni seji obravnavali predlog pokojninske novele, po katerem bi se januarja izvedla izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka. Odstotek zvišanja bi bil odvisen od leta upokojitve. Uskladitev bi veljala od 1. januarja. Višje zneske bi izplačali z januarskimi pokojninami.

Poslanska skupina DeSUS je v predlogu novele sicer navedla, naj se vse pokojnine izredno uskladijo za 3,5 odstotka. Vendar je matični odbor v sredo sprejel koalicijsko dopolnilo, po katerem bi se za 3,5 odstotka uskladile le tiste, uveljavljene do konca leta 2010, leta 2011 uveljavljene pokojnine bi se zvišale za 1,7 odstotka, preostale pa za odstotek.

Obravnavali bodo še dva druga predloga

Na seji bodo poslanci obravnavali tudi predlog novele zakona o javnem naročanju, ki ga je vložila koalicija skupaj s poslanci SNS in prinaša regulacijo cen nabav medicinskih pripomočkov in medicinske opreme s sistemom referenčnih cen. S tem bi po navedbah predlagateljev dosegli znižanje cen medicinske opreme in bolj transparentno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov.

Prav tako bo pred poslanci predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Predlog, ki sta ga s podpisi koalicijskih poslancev vložila manjšinska poslanca Felice Žiža in Ferenc Horvath, na novo določa raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.