Dobra novica za upokojence

Banke ob tem opozarjajo, da bodo njihove poslovalnice na predpraznični petek, 31. decembra, odprte le do 12. ure. Zato strankam svetujejo, da nujna bančna opravila, ki so se jih namenili opraviti osebno, postorijo kak dan prej, za dvig gotovine pa uporabijo bankomat.

Solidarnostni dodatek bo izplačan januarja

Novi protikoronski zakon, ki ga je v ponedeljek sprejel državni zbor, prinaša izplačilo novih enkratnih solidarnostnih dodatkov. Upokojenci s pokojninami do 732 evrov bodo dodatek prejeli v treh različnih višinah – 130 evrov, 230 evrov ter 300 evrov. Na Zpizu so povedali, da bodo ta solidarnostni dodatek izplačali sredi januarja.

Februarja pa je predvidena redna uskladitev pokojnin, ki naj bi po oceni Zpiza znašala štiri odstotke, izplačan pa bo tudi poračun za januar. V ta namen bo treba na letni ravni zagotoviti približno 236 milijonov evrov.

Novosti za tiste, ki se bodo upokojili leta 2022

Pri upokojevanju bodo prihodnje leto veljale nekatere novosti. Moškim se bo tako leta 2022 starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove. Zahtevana starost za pridobitev pravice do vdovske pokojnine pa bo za vdovo oziroma vdovca znašala 58 let, kar je pol leta več kot letos.

Pokojninska novela, ki se uporablja od 1. maja, je na novo določila tudi najnižjo pokojnino, in sicer v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove, kar od 1. maja znaša 279,56 evra. Najnižja pokojnina se za nove upravičence ne bo na novo določala v vsakem letu, ampak se bo le še usklajevala tako kot preostale pokojnine.

Splošni pogoji za starostno upokojitev leta 2022 so tako za moškega kot za žensko 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe.