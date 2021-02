Poslanci bodo odločali, ali bo Poklukar postal novi minister za zdravje

Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o tem, ali bo Janez Poklukar postal novi minister za zdravje. Če bo prepričal poslance, bo Poklukar postal 18. minister za zdravje do zdaj in že tretji v aktualni vladi. Med prve naloge na ministrskem mestu je Poklukar uvrstil spopad z epidemijo in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.