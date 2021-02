Usoda Poklukarja bo znana v torek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolegij predsednika DZ je danes podprl predlog, da se seja DZ, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi dosedanjega generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janeza Poklukarja za ministra za zdravje, začne v torek ob 14 uri. Težav pri podpori ni pričakovati. Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so Poklukarjevo kandidaturo podprli z 10 glasovi za in štirimi proti, piše STA.

Napovedal spremembo financiranja zdravstva

Na seji DZ je za imenovanje ministra potrebna podpora večine prisotnih poslancev. Tudi kandidat zapletov pri imenovanju ne pričakuje. Napovedal je, da bodo njegovi prvi ukrepi na ministrstvu usmerjeni v obvladovanje epidemije covida-19 in zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. V predstavitvi odboru pa je med drugim napovedal krepitev primarne ravni in spremembo financiranja zdravstva.

1. marca pa bodo poslanci začeli sejo DZ, na kateri bodo obravnavali točke, ki so bile predvidene na terminskem programu za februar. Na dnevnem redu so med drugim poslanska vprašanja vladni ekipi. Kolegij predsednika DZ je danes podprl predlog, da bo ta seja izredna in bo na njej omogočeno sodelovanje na daljavo, saj izvedbe redne seje na daljavo poslovnik DZ ne omogoča.

4. marca pa bo DZ na izredni seji, na kateri bo prav tako omogočeno sodelovanje na daljavo, obravnaval predlog priporočil v zvezi s pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Sklic izredne seje je zahtevala skupina poslank in poslancev opozicije, prvopodpisani je poslanec SD Franc Trček.

Po tej seji bo DZ nadaljeval obravnavo preostalih točk dnevnega reda seje, ki jo bo začel 1. marca, še piše STA.