Poslanci bodo o konstruktivni nezaupnici odločali v ponedeljek

Glede na poslovniške roke državni zbor o nezaupnici vladi oziroma o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga. Kolegij predsednika državnega zbora je danes izredno sejo sklical za ponedeljek, poroča STA. Seja se bo začela ob 10. uri, ni pa še znano, koliko časa bo trajala, saj morajo poslanske skupine še napovedati čas za razpravo.

Predlagatelji nezaupnice imajo na voljo največ uro časa za dopolnilno obrazložitev predloga, prav tako lahko kandidat za mandatarja v eni uri predstavi programske zasnove vlade. Besedo bo dobil tudi premier Janez Janša, ki bo odgovoril na očitke iz nezaupnice ter predstavil svoj pogled na dozdajšnje delo svoje vlade.

Opozicijske stranke nimajo dovolj glasov za zamenjavo vlade

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so v parlamentarni postopek v sredo spet vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za mandatarja Karlom Erjavcem. Predlog so podprle z desetimi poslanskimi podpisi, vsaka od strank predlagateljic je prispevala dva. Za uspeh nezaupnice je potrebnih 46 poslanskih glasov, ki pa jih omenjene opozicijske stranke nimajo. Prav tako še ni jasno, koliko poslancev DeSUS bo podprlo nezaupnico Janševi vladi.

Sprva je bilo predvideno, da bo državni zbor na izredni seji glasoval tudi o predlogu sprememb parlamentarnega poslovnika, s katerimi bi na predlog LMŠ, SD, Levice in SAB poslancem omogočili tajno glasovanje na daljavo. A ker komisija za poslovnik spremembam, za katere je nujna dvotretjinska večina, ni dala zelene luči, se je parlamentarni postopek končal, poroča STA.