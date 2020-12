Poskus uboja v Novi Gorici: napadel ga je s poklopnim nožem

Dogodek se je zgodil pred hišo na območju Mestne občine Nova Gorica. Po do zdaj zbranih podatkih je na omenjenem dvorišču 48-letni moški osumljenec z nevarnim predmetom (preklopni nož) napadel oz. večkrat zamahnil proti 46-letnemu moškemu (v predel trebuha in prsi).

Temu se je uspelo braniti, pri tem pa je utrpel lažje manjše ureznine. Zdravniške pomoči oškodovanec kasneje ni iskal.

Novogoriški kriminalisti in policisti so 48-lenega osumljenca nedolgo zatem izsledili in mu odvzeli prostost. Po zaključku postopka in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev bodo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica 48-letnega moškega ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja.

Novogoriški kriminalisti še naprej zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dogodka. Motiv za kaznivo dejanje v tem trenutku še ni znan.