Portal eUprava danes počasnejši zaradi preobremenjenosti

Portal eUprava, na katerem so že odpravili tehnične napake iz preteklih dni, danes deluje počasneje zaradi preobremenjenosti, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Od danes je namreč objavljena vloga za enkratni solidarnostni dodatek za študente. Uporabnike prosijo za potrpežljivost, za nastale razmere pa se opravičujejo.

O napaki, ki se je pojavila v torek in zaradi katere se je zdelo, kakor da je stran v prenavljanju, so takoj obvestili enotni kontaktni center (EKC). Ta je napako lahko takoj pojasnil uporabnikom, portal pa je še isti dan popoldne spet deloval, piše STA.

Kljub napaki so uporabniki lahko oddajali vloge, čeprav je kdo dobil obvestilo, da tega ne more storiti. Vendar je že v naslednjem trenutku vlogo lahko oddal. Napako so popolnoma odpravili v torek ob 22.30, pri čemer pa je bil portal v celoti nedostopen le približno 30 minut.

Zaradi tehnične napake, ki so jo odkrili v sredo, pa se v portal niso mogli prijaviti tisti uporabniki, ki so se želeli prvič registrirati ali pa so se tokrat prijavili prvič po tistem, ko je začelo delovati eVročanje. Tudi to napako je tehnična ekipa eUprave nemudoma odpravila.

Veliko sočasnih uporabnikov

Zaradi veliko sočasnih uporabnikov portal danes ob objavi vloge za enkratni solidarnostni dodatek za študente deluje počasneje, so še navedli na ministrstvu.

Vlogo za solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, ki ga za študente predvideva sedmi protikoronski paket, je prek portala eUprava mogoče oddati do konca januarja.

Upravičenci, ki bodo vlogo oddali do 25. januarja, bodo dodatek prejeli do konca januarja. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja, pa bodo izplačilo prejeli v februarju, so navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, še piše STA.