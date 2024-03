Znani so nagrajenci izbora za najboljše spletne strani

Z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je lastnica nagrade Netko, so pojasnili, da je tekmovanje Netko namenjeno današnjim digitalcem, ki delajo, živijo in ustvarjajo na spletu. Z nagrado podpirajo domače spletne projekte, razvoj, ustvarjalnost in domiselnost ustvarjalcev ter hkrati spodbujajo uporabo nacionalne domene.si.

Letošnja rdeča nit tekmovanja je bila ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o vključenosti žensk na področju kibernetske varnosti. V ospredju je bila pobuda za zavzemanje za krepitev skupnosti kibernetskih strokovnjakinj, njihovo opolnomočenje in spodbujanje mladih, zlasti deklet, k odločitvi za kariero v kibernetski varnosti.

Nagrado za Naj agencijo ekipi Spletna postaja in za Naj projekt spletni strani slovenija-transplant.si v izvedbi agencije Numo je zmagovalcem izročila Maja Horvat, vodja projektov na nacionalnem kibernetskem centru SI-CERT in predstavnica slovenske sekcije evropske pobude Ženske v kibernetski varnosti.

Naj spletna stran za družbeno odgovornost je postala stran polnizagona.si, sledili sta spletni strani greengroupinitiative.si in zivalinisodarilo.si. Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije je spletna stranslovenija-transplant.si, sledili sta strani ohs.si in zotks.si.

Naj spletna stran za turizem, dogodke ali prosti čas je olimpijskicenter-nm.si, na drugo mesto se je uvrstila spletna stran tvambienti.si, na tretjega pa ohs.si. Najboljši v kategoriji naj predstavitev produkta ali storitve so lab.labcore.si, flora.barcaffe.si, ouroboros.si in skleni.triglav.si/TriglavSkodeFnol.

Naziv naj predstavitev podjetja ali startupa si je prislužila spletna stran barcaffe.si, sledili sta strani labcore.si in aristotel.si. Naj spletna trgovina je trgovinaika.si, nato medex.si in e-mepoganja.si. Najboljši v kategoriji naj spletna stran za otroke in mladino so zotks.si, solskimuzej.si in yuno.si. Naj spletna stran izobraževalnih in znanstvenih organizacij pa so postale lab.labcore.si, ouroboros.si in zotks.si.

“Na GZS in v Združenju za informatiko in telekomunikacije smo soustvarjalci nagrade Netko, ki je pomembna nagrada v slovenskem prostoru. Ker spodbuja domače spletne projekte, ki ponazarjajo inovativnost, zmožnosti digitalnih tehnologij, sodobno uporabniško izkušnjo ter nove poslovne modele in digitalne storitve, ki so ključni elementi digitalne preobrazbe. Letošnja rdeča nit je bila še posebej aktualna, saj smo v združenju s pobudo naše Sekcije za kibernetsko varnost leta 2023 podprli ustanovitev fundacije Women4cyber.si, ki igra pomembno vlogo pri spodbujanju zaposlovanja žensk v kibernetski varnosti. Iskrene čestitke vsem nagrajencem, naj bodo vaši projekti kažipot sodobnega digitalnega in trajnostnega preboja Slovenije,” je ob tej priložnosti poudaril Nenad Šutanovac, direktor GZS – Združenja za informatiko in telekomunikacije.