"Na mojo plačo si šel, povej, kakšno imaš ti, javno. Mislim, daj ... daj že enkrat, objavi na svoji spletni strani, pismo ej. Lahko ti dam ... Kakšno dohodnino, objavi vse, pa še od žene, potem se pa dajte v usta in jezik. Ta je bila res nizka," je Nataša Pirc Musar med odmorom na snemanju soočenja predsedniških kandidatov zabrusila Milanu Brglezu. Skupaj z Anžetom Logarjem so gostovali v oddaji 24ur Zvečer na POP TV, kjer so posnetek ostrega odziva Pirc Musarjeve uporabili v enem izmed nadaljnjih prispevkov.

V oddaji 24ur Zvečer so se že drugič soočili predsedniški kandidati, ki jim javnomnenjske ankete trenutno kažejo najbolje – Nataša Pirc Musar, Anže Logar in Milan Brglez. Tako pred kamerami kot tudi v zakulisju je bilo precej napeto, še posebej med Pirc Musarjevo in Brglezom. Ta je protikandidatki očital domnevno sporne podjetniške poteze nje in njenega moža Aleša Musarja. Pirc Musarjeva mu ni ostala dolžna, ostro se je odzvala med odmorom.

Brglez je ostal miren in se na besede protikandidatke – vsaj pred kamerami – ni odzval.

Evroposlanec prejme dobrih sedem tisočakov mesečno



Je pa Brglez na svoji spleti strani objavil, koliko je znašala njegova septembrska plača. Plačilno listo si lahko ogledate Je pa Brglez na svoji spleti strani objavil, koliko je znašala njegova septembrska plača. Plačilno listo si lahko ogledate tukaj . Poleg tega je v intervjuju za POP TV pojasnil, da njegova neto mesečna plača, ki jo prejme kot evropski poslanec, pred slovensko obdavčitvijo, po obdavčitvi pa mu v žepu ostane približno 5.700 evrov.

Medijska hiša je posnetek razgretega ozračja, ta je nastal med odmorom, ko so bili na sporedu oglasi, objavil v enem izmed svojih prispevkov.

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) in Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) smo zaprosili za stališče glede objave omenjenega medija. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.