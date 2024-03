Ponoči vlomili v banko in odtujili večjo količino denarja

Danes nekaj po 3. uri so bili policisti Policijske uprave Nova Gorica obveščeni o vlomu v bančno ustanovo v središču Tolmina, kjer so iz bančnega avtomata neznanci odtujili večjo količino gotovine.

Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so takoj po prejetem obvestilu začeli vse aktivnosti tako na kraju kot tudi v širši okolici, vse pa so usmerjene v izsleditev storilcev kaznivega dejanja, ki so se s kraja odpeljali neznano kam.

O varnostnem dogodku so obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Kljub številnim izvedenim aktivnostim policije neznanih storilcev še niso izsledili, so zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Poleg večje količine denarja odtujili tudi gasilni aparat

Vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli koristne informacije o varnostnem dogodku na Tolminskem, prosijo, da pokličejo policiste Policijske postaje Tolmin (Trg 1. maja 4, 5220 Tolmin, telefon (05) 381 49 00, e-naslov pp_tolmin.pung@policija.si ) oziroma znano interventno številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Pokličejo lahko tudi na anonimni telefon policije 080 1200.

V sklopu preiskave navedenega kaznivega dejanja je bilo tudi ugotovljeno, da so storilci v času izvršitve kaznivega dejanja odtujili tudi gasilni aparat, zato vse občane pozivajo, da v primeru najdbe omenjenega predmeta to čim prej sporočijo policiji na zgoraj omenjene telefonske številke, so še zapisali.