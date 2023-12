Ponoči na delu 38 gasilskih enot: zemeljski plaz eno od vasi odrezal od sveta

V sredo čez dan in ponoči je obilno deževje na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Kranj, Celje, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Postojna, Brežice in Murska Sobota povzročilo nekaj dela gasilcem in drugim dežurnim službam. Zabeležili so 36 dogodkov, pri odstranjevanju posledic je posredovalo 38 gasilskih enot, poroča center za obveščanje.

Narasli vodotoki in meteorne vode so ogrožali stanovanjske objekte ter poplavili nekaj cestišč, sprožali so se zemeljski plazovi, zaradi razmočenega terena so se podirala drevesa.

Nekaj kilometrov stran od geometrijskega središča Slovenije, blizu naselja Zgornji Prekar, je zaradi prenamočenosti tal zemeljski plaz zaprl lokalno cesto, ki vas povezuje z dolino.

Danes čez dan lahko poplavlja Krka

Agencija za okolje je za južno Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti nočnega poplavljanja reke v porečju Krke, zlasti njenih pritokov v Suhi krajini, danes čez dan pa lahko poplavlja Krka v srednjem in spodnjem toku. Ponoči naj bi poplavljala tudi Kolpa s pritoki ter posamezne reke na Notranjskem.

Danes bo po večini oblačno

Danes bo na Primorskem povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. Rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki je bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do –5, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj.