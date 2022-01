Ponekod še rahlo sneženje in oblaki, že v torek več jasnine

Začetek dneva bo povsod pretežno oblačen, ponekod bo še rahlo snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija. Že jutri bo sprememba vremena.

Danes bo sprva povsod pretežno oblačno, ponekod na jugu in vzhodu bo zjutraj in dopoldne občasno še rahlo snežilo. Popoldne se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. Sprva bo na Primorskem pihala šibka burja, ki se bo čez dan krepila, ponekod v notranjosti pa bo zapihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih krajih bo danes sprva pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo tudi v notranjosti Hrvaške. Čez dan se bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.

V torek sprememba vremena

Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem od 0 do 6, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine je pretežno jasno vreme. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, še napovedujejo na Agenciji za okolje.

Tudi v sredo in četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo predvsem v sredo še pihala šibka burja.