Večji del Slovenije pobelil sneg: previdno na cestah! #video

Slovenijo je ponoči zajelo močno sneženje, v velikem delu države so se zjutraj prebudili v zasneženo jutro. Sneg se oprijema cestišč, na cestah delujejo posipne in plužne skupine. S prometnoinformacijskega centra voznikom svetujejo previdno vožnjo z upoštevanjem varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Ponekod je do jutra zapadlo tudi do 15 centimetrov snega. Največ ga je zapadlo v visokogorju, tudi do 50 centimetrov. Na Notranjskem in v višje ležečih predelih Gorenjske, Koroške in Dolenjske je zapadlo od 15 do 30 centimetrov, piše na spletni strani neurje.si.

Nekaj snega je zapadlo tudi v Podravju, Prlekiji, v Halozah, Posavju ter v nekaterih nižjih predelih Ljubljanske kotline in osrednje Savinjske regije. Snega ni pričakovati v nižjih delih Primorske in v Prekmurju.

Včeraj zvečer je dež v prestolnici ponehal in začelo je snežiti.

Na Primorskem težave povzročala burja

Ponoči so sunki burje na Primorskem dosegli hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Burja je na prehodu z Notranjsko in v višje ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete, slabeti so začeli proti jutru.

Kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna?

Sneženje je po večini države že ponehalo. Sprva bo oblačno. Jutranje temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem od 2 do 5 stopinj Celzija. Sredi dneva se bo od severa delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju 9 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

Zadnji dan tedna bo pretežno jasen, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Jutranje temperature bodo od –10 do –3, na Primorskem okoli 0, najvišje dnevne od –4 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

V soboto bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Jutro bo mrzlo. V nedeljo bo pretežno oblačno, v notranjosti bo občasno rahlo snežilo.