Danes spremenljivo vreme, jutri sneg do nižin

Danes bo v Prekmurju in delu Štajerske še delno jasno, drugod bo oblačno. V zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 13 stopinj Celzija.

Pihal bo jugozahodnik, najmočnejši bo v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Prihaja snežna pošiljka

V sredo bo oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele zahodne in severne kraje države, do večera pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer postopno spustila do nižin.

Na Primorskem in Notranjskem bo večino dneva pihal južni veter, v notranjosti pa bo popoldne prehodno zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem zmerna do močna burja.

Zjutraj bodo temperature od 3 do 10 stopinj Celzija, popoldne v severnih krajih od 2 do 6, drugod bodo namerili od 7 do 14 stopinj Celzija.

V drugi polovici tedna izboljšanje

V noči na četrtek bodo padavine od severa oslabele in v četrtek zjutraj ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo počasi jasnilo, burja bo nekoliko oslabela. V petek bo na Primorskem jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.