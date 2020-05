Ponekod po Sloveniji nevihte s točo, nedelja bo pretežno sončna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenijo so v soboto popoldne zajele krajevne nevihte s točo, na jugozahodu države, predvsem na Primorskem ter Notranjskem so nastale tudi močnejše nevihte. Zaradi večje količine padavin lahko narastejo hudourniški vodotoki, so opozorili na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Močna nevihta s točo je popoldne najprej zajela zahodni del države in se nato razširila čez večji del države. Večja količina sodre in manjše toče je ob močnejši nevihti padla na območju Šmarja pri Jelšah in Velenja, neurje s točo je nastalo tudi nad delom Gorenjske, poroča STA.

Neurje s točo je nastalo tudi nad delom Gorenjske. Video je nastal na cesti med Bohinjem in Bledom.



Nedelja bo pretežno sončna, verjetnost ploh majhna

Po napovedih Agencije RS za okolje se bo ozračje zvečer umirilo, sredi noči pa bo večji del Slovenije od severa prešel nov pas padavin. Ob tem bo v notranjosti prehodno zapihal okrepljen severni veter. Do jutra se bo že zjasnilo. Nedelja bo po napovedih vremenoslovcev večinoma sončna, čez dan bo sicer nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a bo verjetnost za kakšno ploho zelo majhna.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Na severovzhodu Slovenije bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja.

V ponedeljek bo precej jasno, le občasno ponekod zmerno oblačno. V torek bo več oblačnosti, popoldne bo predvsem na severu občasno rahlo deževalo, še piše na spletni strani agencije za okolje.

