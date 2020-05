V Bohinju ob drevesu našli moško truplo, ženska z nakupovalno vrečko nad varnostnika

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so včeraj v Bohinju, tik ob drevesu, na katero je bila naslonjena lestev, našli moško truplo. Tuja krivda je izključena, odredili pa so sanitarno obdukcijo.

Tudi v Cerkljah na Gorenjskem se je zgodila podobna nesreča – moški je med popravilom ograje padel z lestve na višini okrog štirih metrov in se pri tem poškodoval.

Težave pa so imeli tudi varnostniki. V Kranju so policisti obravnavali prijavo varnostnika, ta je zaman prepričeval dve osebi, naj si v trgovini nadeneta masko, kot to narekujejo pravila, in kot da to še ne bi bilo dovolj, se je moral ukvarjati z žensko, ki se je nanj spravila kar z nakupovalno vrečko.

Policisti proti uporniškima nakupovalcema vodijo postopek zaradi neupoštevanja ukrepov v času epidemije, proti ženski pa še zaradi kršitve javnega reda.

S kranjske policijske uprave poročajo tudi o nesreči kolesarja, ta se je po tem, ko je s pedalom zadel ob pločnik, zvrnil na tla in si pri tem poškodoval glavo. K sreči so bile poškodbe blažje narave, so še sporočili iz Kranja.

Kolesar je bil močno pod vplivom alkohola (0,81 mg/l).