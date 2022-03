Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne na zahodu še precej jasno. Predvsem na Notranjskem in Kočevskem bo ponekod občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.