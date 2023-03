Pomanjkanje kadra v kibernetski varnosti bi lahko rešili z večjo zastopanostjo žensk

Po svetu primanjkuje skoraj tri milijone strokovnjakov, ki bi lahko sledili hitri stopnji digitalizacije in vzporednemu širjenju digitalnih tveganj, je na današnjem dogodku na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poudarila državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić.

Državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić. Foto: GZS "To vrzel bi lahko bistveno zmanjšali, če bi bile ženske sorazmerno zastopane na področju kibernetske varnosti. Nezapolnjena delovna mesta niso samo kadrovska težava, so tudi dejavnik tveganja pri zagotavljanju nacionalne varnosti," je opozorila.

Kaj bi morali storiti, da bi se več žensk odločilo za delo v kibernetski varnosti?

Vodja delavne skupine Ženske v kibernetski varnosti pri SeKV Kristina Batistič je dejala, da jo veseli, da je bil dogodek odlično obiskan, kar dokazuje, da je tematika zelo aktualna tudi pri nas. Kot je povedala, so govorili o pomembnosti zgodnjega vzpodbujanja interesa pri dekletih za tehniko, tehnične poklice, ozaveščanju širše javnosti o tem kako izgleda delo strokovnjaka kibernetske varnosti ter da je treba vsebine s področja kibernetske varnosti umestiti v formalno izobraževanje.

Poudarila je, da bi morali podpirati tudi karierne prehode ter zagotoviti fleksibilnost delovnika ter delo na daljavo, ki je za ženske, ki opravljajo več vlog hkrati, še posebej pomembno. Na srečanju je bilo podanih veliko idej kako pri dekletih vzpodbuditi zanimanje za poklic kibernetske varnosti in dobile so dodatni zagon za njihovo uresničevanje.

"Takšni dogodki so nujni, da se vsi skupaj zavemo, da spodbujanje žensk za IKT poklice, med njimi tudi poklici kibernetske varnosti, ne pomenijo, da želimo ženske posegati v moško domeno, niti najmanj. Pomenijo, da z njimi nagovarjamo polovico bazena delovne sile, naj se odloči za svojo karierno pot v poklicih, kjer je veliko pomanjkanje kadra in - kot smo večkrat slišali tudi od nastopajočih - so dobro plačani in nas delodalajci čakajo odprtih rok," pa je izpostavila Katja Mohar Bastar, direktorica DIH Slovenija.

V zgodovini so ženske izjemno prispevale k razvoju kibernetske varnosti

Skozi zgodovino so številne pomembne ženske izjemno prispevale k razvoju kibernetske varnosti in po prepričanju državne sekretarke danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo ženske vzornice. "Saj, kot kažejo raziskave, dekleta tudi zaradi pomanjkanja vzornic v določeni starosti izgubijo interes za tehnične študije in poklice," je dejala zbranim.

Udeleženke dogodka Ženske v kibernetski varnosti - Trendi, priložnosti in aktualni izzivi so predstavile aktualne teme na področju kibernetske varnosti, lastne izkušnje pri vodenju projektov, mednarodne pobude ter številne dobre prakse, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.

Ob tem so poudarili, da na ministrstvu spodbujajo dialoge različnih deležnikov tako o kibernetski varnosti, kot tudi o vprašanju enakosti spolov. "Pri tem podpiramo in spodbujamo aktivnosti, kot so poudarjanje dobrih praks o vključevanju žensk v različne vloge na področju kibernetske varnosti v različnih sektorjih, tako države kot gospodarstva," so zapisali.

Zavzemajo se tudi za odpiranje razprav o različnih izzivih, s katerimi se srečujejo ženske kot strokovnjakinje za kibernetsko varnost in kot uporabnice interneta ter ozaveščajo o prednostih vključevanja žensk na področju kibernetske varnosti.