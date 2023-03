Prijatelj, na katerega se lahko Slovenci in Slovenke vedno zanesejo

Ustaljen ritem je motor našega življenja. Drži nas v "formi", v pogonu, njegovo "brezhibno" delovanje pa lahko hitro porušijo nepredvideni dogodki in nevšečnosti. Takrat je ob sebi dobro imeti asistenta , ki poskrbi, da smo hitreje spet na konju in ne izgubimo svojega ritma. Prav takega ponuja Zavarovalnica Generali, ki odlične asistenčne storitve ponuja ob popolni ponudbi zavarovanj.

Predstavljamo vam vaše nove popolne zaveznike, prijatelje po vaši meri, ki bodo poskrbeli za vas na vašem vsakem koraku, ko ste v stiski in ko potrebujete pomoč. Foto: Arhiv ponudnika

Dogodki, ki jih ni moč predvideti

Vseh dogodkov ni mogoče predvideti, lahko nastanejo kadarkoli in povzročijo finančni pretres, ki ga je težko obvladati. Pomembno je, da imate za takšne primere načrt za reševanje. Zavarovalnica Generali je med največjimi zavarovalnicami v Evropi, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo in izkušnjami v zavarovalništvu, na slovenskem trgu pa je zelo dobro zapisana, kar potrjuje tudi podatek, da je dosegla največji indeks zadovoljstva strank med strankami, ki so v zadnjih dveh letih oddale zahtevek na slovenskem zavarovalnem trgu (vir: Valicon, spletna raziskava junij 2022). Njihova ponudba zavarovanj je zelo široka, vključuje pa tudi številne asistenčne storitve, ki so več kot dobrodošle in koristne, zasnovane pa so tako, da vam pomagajo pri reševanju manjših in večjih zapletov, s katerimi se lahko srečate v vsakdanjem življenju.

Sodobne, kakovostne asistenčne storitve z vrhunskimi pogodbenimi partnerji bodo poskrbele za pomoč vedno, ko jo potrebujete.

Denimo ob prometnih zagatah na cesti, na potovanjih v tujini, v domači hiši, pri iskanju zdravnika specialista, ko imate napotnico in ne veste, kaj z njo, v primeru (pre)dolge čakalne dobe ali pa v primerih, ko se ne morete povezati z internetom …Tako kot velja za ponudbo zavarovanj, pri Zavarovalnici Generali tudi najrazličnejše asistence prilagodijo po vaši meri, vašim potrebam oz. potrebam vaših družinskih članov.

Hitreje spet v ritmu Ker v Zavarovalnici Generali cenijo vaš čas, boste z uporabo asistenčnih storitev hitreje spet na konju, pri tem pa ne boste izgubili svojega ritma. Stojijo vam ob strani vedno, ko ste v zagati. Tako vam ostane več časa zase, saj vaše neljube dogodke rešujejo za to usposobljeni ljudje. S široko paleto asistenčnih storitev pa obenem varujejo vaše sanje, ker gre v življenju vedno kaj drugače, kot ste si zamislili. Naj vam pri tem pomagajo različne asistence, da vas to ne ustavi. Pri izbiri obsega asistence (ne glede na to, ali izbirate asistenco za vaš dom, avtomobil, zdravje, tujino … ) vam bodo v Zavarovalnici Generali z veseljem svetovali prav takšen obseg asistenčnih kritij, kot jih potrebujete glede na svoj življenjski slog, potrebe in potrebe svojih bližjih.

Asistenčne storitve so tisto, kar zavarovalni polici prinaša dodano vrednost, in vedno več zavarovanj jih vključuje v svoja zavarovanja. Foto: Arhiv ponudnika

Vzrokov in situacij, zaradi katerih boste morebiti obstali na cesti in pri tem potrebovali pomoč, je veliko. Zaplet na cesti se vam lahko pripeti na idiličnem družinskem potovanju v tujini z otroki. Nevšečnost se vam lahko zgodi na na videz povsem običajni poti v službo, le manjša nepazljivost je dovolj … Včasih pa je razlog za potrebo avtomobilske asistence tudi drugje. Na cesti lahko vaš avtomobil zataji tudi zaradi neustreznega vzdrževanja vozila in tudi starosti, kar navsezadnje ne bi bilo presenetljivo. Slovenski vozni park se namreč stara, pravilno vzdrževanje vozila pa je zato toliko pomembnejše – ker starejši avtomobil lahko večkrat zataji, ne pozabite na asistenco.

Vseh dogodkov ni mogoče predvideti, pa vendar je z avtomobilsko asistenco vsaka situacija rešljiva. Kjerkoli in kadarkoli boste obstali na začrtani poti, boste z avtomobilsko asistenco varno pripeljani domov. Z ustreznim paketom avtomobilske asistence ste zavarovani za primere, ko je vozilo nevozno zaradi okvare, nezgode, kraje, težav s ključi ali gorivom doma ali v tujini. Na kraju dogodka bodo opravljena manjša popravila avtomobila ali pa bo poskrbljeno za njegov prevoz v najbližji servis. Vam in vašim sopotnikom bo priskrbljen prevoz ali pa bodo vsem opcijsko pokriti stroški prenočišča.

Pri zavarovalnici Generali lahko izberete avtomobilsko asistenco, ki je prilagojena vašim potrebam in željam. Asistenco lahko izberete glede na to, koliko in kje uporabljate avtomobil (mestna ali zunajmestna vožnja, vozite na krajše razdalje ali pogosto na daljše relacije in v tujino, ali uporabljate avtomobil tudi za družinska potovanja in dopuste, ali imate novejše ali starejše vozilo …). Izbirate lahko od najširše asistence XL, ki zajema vse asistenčne storitve, do L in do osnovne (M), ki je priporočljiva predvsem za voznike, ki pretežno vozijo po Sloveniji in na krajše razdalje.

Foto: Shutterstock

Dom je praviloma oaza vašega dobrega počutja, a tudi za domačimi štirimi stenami gre lahko hitro kaj narobe. Pomoč doma vam lahko pomaga pri različnih težavah v domačem okolju, kot so npr. izguba ključev, okvarjena ključavnica, okvara na električnih napravah in drugo. Samo pomislite – zamašen odtok v kuhinji tik pred "pomembnimi" obiski, cev v kopalnici, ki pušča, ko se vam zjutraj mudi v službo, in razbito okno tik pred odhodom na dopust. Gre za okvare in nesreče, ki lahko med drugim ogrozijo varnost vašega doma, zato jih morate čim hitreje sanirati, a kje tako hitro najti obrtnika? Kje najti pomoč dežurnega električarja, vodovodarja ali ključavničarja?

Če nimate mojstra v družini, boste težko dobili nekoga, ki bo na pomoč priskočil takoj. Veliko lažje bo, če imate domsko asistenco v okviru zavarovanja PaketDom. Domska asistenca je na voljo kar 24 ur na dan in sedem dni v tednu ter vam zagotavlja nujno pomoč z enim samim klicem. Sogovornik v klicnem centru vam bo svetoval in dal ključne informacije za pravilno ravnanje v primeru škode ter za vas organiziral potrebno pomoč pravega mojstra.

Foto: Shutterstock

Se vam pogosto zgodi, da pri svojem zdravniku dobite napotnico za specialista? In nato ne veste natančno, na koga se obrniti, da hitro pridete do pregleda? V takih in še mnogo drugih primerih vam lahko pomaga asistenca Zdravje. Tudi če ste dobrega zdravja, nikoli ne veste, kdaj bi se lahko poškodovali ali resneje zboleli, pri čemer boste lahko hitro naleteli na dolge čakalne dobe v slovenskem zdravstvu. Priporočljivo je poskrbeti za dodatne pomoči, ki omogočajo hitrejši dostop do zdravnika, diagnoze, zdravljenja in rehabilitacije ter hkrati spodbujajo ohranjanje zdravja.

Asistenca Zdravje zavarovalnice Generali vam zagotavlja asistenčno pomoč pri vseh zdravstvenih zavarovanjih, ki jih imate pri Generaliju: pri zavarovanju Specialisti z asistenco, pri zavarovanju Prehodna oskrba zaradi nezgode ali bolezni in pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. V asistenčnem centru asistence Zdravje lahko za vas med drugim uredijo (natančna "vsebina" asistence je odvisna od vašega sklenjenega zdravstvenega zavarovanja):

pomoč pri uveljavljanju pravic v javnem zdravstvenem sistemu,

naročijo vas na specialistične preglede, preiskave in posege in jih plačajo,

organizirajo in plačajo pomoč na domu in prevozov na kontrole ob hujši nezgodi in bolezni,

organizirajo in plačajo prevoze na kemoterapije in obsevanja ob raku.

Foto: Shutterstock

Polni pričakovanj ste se odpravili na potovanje v tujino. Obeta se vznemirljivo, zanimivo, dogodivščin polno potovanje. Razočaranje povzroči nepredviden dogodek daleč stran od doma. Kadar gre na potovanju kaj narobe, je dobra pomoč ključnega pomena. Kaj pa če bi bil vaš naslednji dopust bolj sproščen in brezskrben, in sicer tako, da poskrbite za svoje zdravje in zdravje družine ter za finančno varnost v primeru, če v tujini zbolite ali se poškodujete? Zagotovite si brezskrbno počitnikovanje z zavarovanjem za primer bolezni ali nezgode v tujini. Ključni del zavarovanja za tujino je vrhunska asistenca.

Asistenca Tujina Zavarovalnice Generali ponuja številne prednosti. Pomoč zajema organizacijo zdravstvene pomoči, obveščanje vas in vaših najbližjih ter kritje stroškov nujnega zdravljenja, medicinske oskrbe, zdravil in medicinskih pripomočkov, prevoza vas in vaših najbližjih, spremstva vaših otrok, vašega povratka v domovino oziroma prevoza posmrtnih ostankov v domovino ter iskanje in reševanje v gorah in na morju. Brez doplačila vključuje tudi kritje za covid-19.

V okviru asistence Tujina imate vsak dan v tednu 24 ur na dan na voljo pomoč asistenčnega centra v slovenskem jeziku. Asistenčni center Zavarovalnice Generali ima povsod po svetu lastno mrežo pogodbenih zdravnikov in izvajalcev medicinskih storitev. Če v tujini zbolite ali se poškodujete, čim prej pokličete 24-urni asistenčni center, pomagali vam bodo in vas usmerjali pri zdravljenju ter vas napotili v ustrezno zdravstveno ustanovo. Izbirate lahko med šestimi kombinacijami zavarovalnih vsot in kritij. Zavarovanje Tujina z asistenco velja po vsem svetu, izberete lahko tudi ožje kritje Balkan, na voljo imate tudi posebno ugodno zavarovanje za tiste, ki na Balkan potujete večkrat letno. Stroške, ki ste jih plačali sami, vam ob vrnitvi v domovino zavarovalnica povrne.

Foto: Shutterstock

Za podjetje z nižjo finančno močjo lahko že manjša škoda pomeni prekinitev poslovanja. Naj gre za majhna, srednja ali velika podjetja, tudi v poslu še kako šteje hitro in odločno ukrepanje, zato Zavarovalnica Generali podjetnikom nudi hitro in učinkovito organizacijo pomoči in plača stroške asistenčnih storitev. Nujni primer je nenaden in nepričakovan dogodek, ki bi, če ne ukrepate hitro, povzročil dodatno škodo ali zaradi škode, ki bi nastala na objektu, opremi ali zalogi, ogrožal zdravje in varnost oseb v podjetju.

Asistenca Podjetnik vam nudi organizacijo pomoči in krije stroške asistenčnih storitev, če ob nastanku nujnega primera pokličete asistenčni center. Da bi preprečili širjenje oziroma večanje škode, vam Generali nudi hitre obrtniške asistenčne storitve, prihod in organizacijo obrtnika, ki bo opravil obrtniške storitve (vodovodni inštalater, mizar, električar, ključavničar, zidar ...), ter najem nadomestne zamrzovalne skrinje, hladilnika ali električnega agregata. Pomagajo vam poiskati tudi izvajalce, ki bi jih potrebovali, pa jih asistenca ne krije. Asistenco lahko uveljavljate za objekte, opremo in zalogo, ki so potrebni za opravljanje vaše dejavnosti in so zavarovani za požarne nevarnosti ter na krajih, navedenih na vaši zavarovalni polici.

Asistenčni center v slovenskem jeziku vam je na voljo 24 ur na dan in vse dni v tednu. V primeru, da ste ob nastanku nepričakovane situacije v tujini, Generali krije tudi vrnitev v domovino.

Asistenca Podjetnik vam nudi organizacijo pomoči, ko jo najbolj potrebujete. Foto: Arhiv ponudnika

Ste se tudi vi že kdaj znašli v katerih izmed naštetih situacij? Nikakor niste mogli namestiti novega tiskalnika, računalnik je deloval počasi, videoposnetki na spletu se niso več predvajali ipd.? Poleg vseh navedenih asistenčnih storitev Zavarovalnica Generali ponuja tudi povsem novo kibernetsko asistenco in IT-pomoč za odpravo težav z vašimi elektronskimi napravami, povezanimi s spletom. Ta storitev je še posebej pomembna v času, ko se vse več opravkov opravi prek interneta, saj lahko zelo hitro pride do težav, ki jih sami ne moremo odpraviti. S kibernetsko asistenco in IT-pomočjo lahko hitro in učinkovito odpravite težave svojih elektronskih naprav in nadaljujete vsakodnevna opravila.

Kibernetska in IT-pomoč je storitev, ki kar 24 ur na dan zagotavlja pomoč in podporo pri težavah z vašim računalnikom, tiskalnikom, tablico, mobilnim telefonom ali drugimi elektronskimi napravami, ki so povezane s spletom in jih vsakodnevno uporabljate doma za zasebne namene. Nova storitev je vključena v zavarovanje Paket Dom – v Ekskluzivni in Premium paket zavarovanja stanovanjskih premičnin.

Foto: Shutterstock