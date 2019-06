Pomagajte izbrati ime za planet in zvezdo

V Sloveniji bo do konca oktobra potekalo prvo javno zbiranje predlogov za poimenovanje planeta in njegove zvezde. Eksoplanet, za katerega se bo pod okriljem mednarodne kampanje PoimenujmoPlanet ime izbralo v Sloveniji, je 446 svetlobnih let oddaljeni WASP-38 b, njegova materinska zvezda pa je WASP-38. Nahajata se v ozvezdju Herkula.

Omenjeno zbiranje predlogov poteka v sklopu aktivnosti za popularizacijo astronomije ob 100-letnici Mednarodne astronomske zveze (IAU), ki po vsem svetu potekajo pod geslom "100 let pod skupnim nebom". PoimenujmoPlanet je v tem okviru ena največjih mednarodno koordiniranih akcij, so zapisali na Portalu v vesolje, na katerem se nahajajo tudi podrobnejše informacije o natečaju.

Imena izbirajo v več kot 70 državah

Pri pobudi PoimenujmoPlanet sodeluje več kot 70 držav. Mednarodna astronomska zveza, ki je odgovorna za uradno poimenovanje nebesnih teles, je leta 2015 prvič sprožila iniciativo NameExoWorlds za poimenovanje 19 eksoplanetov. Tokratni natečaj je nekoliko drugačen, ker geslo letošnje obletnice "100 let pod skupnim nebom" poudarja mednarodno povezanost in skupni trud za spoznavanje vesolja.

Vsaki državi so dodelili planetarni sistem, eksoplanet in matično zvezdo

Zato so se pri IAU odločili, da vsaki sodelujoči državi dodelijo planetarni sistem, eksoplanet in matično zvezdo. Vsaka izmed dodeljenih zvezd je vidna iz države in dovolj svetla, da jo lahko opazujemo že z manjšim teleskopom.

Foto: Portal v vesolje

Izbor imen bo v posameznih državah potekal od junija do novembra 2019 skladno po pravilih natečaja, končna imena bo potrdil Upravni odbor natečaja IAU 100 NameExoWorlds, rezultati pa bodo uradno razglašeni decembra 2019. Izbrana imena se bodo lahko uporabljala poleg že prisotnega znanstvenega imena, pri tem pa se bo navedlo tudi predlagatelje.

Slovenski eksoplanet je 446 svetlobnih let oddaljeni WASP-38 b. Njegova materinska zvezda je WASP-38 oz. HD 146389 z navidezno magnitudo 9,4. Nahajata se v ozvezdju Herkula. Do konca oktobra 2019 bodo na spletni strani www.portalvvesolje.si zbirali predloge za imeni planeta in zvezde. Končni izbor imena bo komisija razglasila do sredine novembra 2019.

S tem natečajem želijo spodbuditi zavedanje o našem položaju v vesolju in razmislek o tem, kako bi obstoj Zemlje zaznala morebitna civilizacija na nekem drugem planetu, so še zapisali v ekipi Portala v vesolje.

Slovenska astronomska revija Spika pa ob tem razpisuje še dodatna nagradna izziva za amaterske astronome, v okviru katerih bodo zbirali posnetke zvezde WASP-38 in svetlobne krivulje eksoplaneta WASP-38 b.

Mednarodna astronomska zveza (IAU) je organizacija, ki združuje več kot 13.500 profesionalnih astronomov iz več kot 100 držav. Njena naloga je spodbujanje astronomije v vseh njenih vidikih, vključno z raziskavami, komunikacijo, izobraževanjem in razvojem, s pomočjo mednarodnega sodelovanja. IAU je tudi mednarodno priznan organ, ki dodeli oznake nebesnim objektom in površinskim značilnostim na njih. Ustanovljena je bila leta 1919 in je največja svetovna profesionalna zveza astronomov.