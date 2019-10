Poljak opravil popravni izpit, pozitivni oceni tudi Špancu in Švedinji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljak Janusz Wojciechowski, kandidat za komisarja za kmetijstvo, je po neuradnih informacijah opravil popravni izpit v Evropskem parlamentu. Pozitivni oceni sta dobila tudi Španec Josep Borrell, ki so ga evropski poslanci zaslišali v ponedeljek, in Švedinja Ylva Johansson po proučitvi njenih pisnih odgovorov na dodatna pisna vprašanja.

Poljaka Janusza Wojciechowskega so koordinatorji v odboru za kmetijstvo po dodatnem zaslišanju po navedbah parlamentarnih virov podprli soglasno. Švedinja Ylva Johansson pa je dobila dvotretjinsko podporo po proučitvi pisnih odgovorov, zato dodatno zaslišanje ni bilo potrebno.

Pristojni odbori so tako po neuradnih informacijah doslej pozitivno ocenili 20 od 22 že zaslišanih kandidatov, med njimi tudi slovenskega kandidata Janeza Lenarčiča.

Za zdaj še niso znani nadaljnji koraki v povezavi s francosko liberalko Sylvie Goulard, ki se na prvem zaslišanju ni dobro odrezala in je dobila dodatna pisna vprašanja. V pristojnem odboru so se po navedbah parlamentarnih virov na popoldanskem sestanku odločili, da si vzamejo še nekaj časa za proučitev pisnih odgovorov Francozinje.

Odločitev o tem, ali bo potrebno dodatno zaslišanje, naj bi bila znana v sredo zjutraj oziroma morda še nocoj. Neuradno se je sicer v preteklih dneh omenjala možnost dodatnega zaslišanja Goulardove v četrtek dopoldne.

Že pred zaslišanji so evropski poslanci zaradi navzkrižja interesov dokončno zavrnili Madžara Laszla Trocsanyija in Romunko Rovano Plumb. Nova kandidata uradno še nista potrjena, tako tudi niso znane podrobnosti glede njunih zaslišanj.

Danes sicer v parlamentu poteka finale prvega kroga zaslišanj kandidatov za evropske komisarje v ekipi Ursule von der Leyen. Na vrsti so trije izvršni podpredsedniki. Latvijec Valdis Dombrovskis je bil na izpitu dopoldne in čaka na oceno, Danko Margrethe Vestager in Nizozemca Fransa Timmermansa pa bodo evropski poslanci zaslišali popoldne oziroma zvečer.