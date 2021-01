O plemenitem dejanju policija tokrat poroča iz Krškega. Ko je policistka 15. januarja dopoldne opravljala naloge na območju Vidma, je opazila, da je 59-letna ženska v slabem psihičnem stanju. Kot pojasnjujejo na policiji, je postajala zmedena, nenadoma naj bi odšla po brežini Save in skočila v vodo. Policistka je takoj stekla za njo, skočila v mrzlo vodo, jo zagrabila za oblačila in ji preprečila, da bi šla še globlje in bi jo odnesel tok.

Kot so sporočili s policijske uprave Novo mesto, je policistki žensko uspelo zadržati in jo izvleči iz vode, vendar se je ta ves čas upirala in ponovno poskušala skočiti v vodo. Policistka jo je s telesno silo obvladala in zadržala do prihoda policistov. Na kraj so poklicali še reševalce, ki so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v ustanovo v Ljubljani.

"Na Policijski upravi Novo mesto smo ponosni na sodelavko, ki je prepoznala stisko občanke in ji s svojim ravnanjem in pravočasnim ukrepanjem rešila življenje. Požrtvovalno je opravila svoje delo, pri reševanju in pomoči pa izpostavila tudi lastno življenje in zdravje," so ob tem dodali na policiji.