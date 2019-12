Vsako leto se v Sloveniji zgodi nekaj čez dva tisoč vlomov v stanovanjske hiše. Najbolj priljubljen mesec med vlomilci je običajno januar. Policisti opozarjajo, da vlomilci dalj časa opazujejo hiše in navade stanovalcev.

Prebivalcem svetujejo, naj jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljale na vlom. Ob tem so pomembni predvsem podatki o znamki in registrski tablici vozila ter videz sumljive osebe. Te podatki lahko bistveno pripomorejo pri uspešni preiskavi kaznivega dejanja.

Prižgite luč, tudi če dom zapuščate le za kratko

Foto: Siol.net Policija še priporoča, da ob temnih delih dneva, tudi če dom zapuščate le za kratek čas (na primer če odidete na sprehod), v hiši pustite prižgano luč, televizijo ali radio, da s tem hiša ne daje videza, kot da v njej ni nikogar.

"Ob daljši odsotnosti poprosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo policiste," še sporočajo s policije.

Kaj iščejo roparji?

Storilci iz stanovanjskih hiš kradejo denar in nakit, ki ga pogosto najdejo na predvidljivih in lahko dostopnih mestih. Policija zato svetuje, da občani večje vsote gotovine in vrednejšega nakita ne hranijo doma.

Oškodovanci naj do prihoda policistov ne vstopajo v prostor, ker je storilec lahko še vedno v objektu, uničile pa bi se tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.