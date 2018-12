Slovenski policisti s psoma presenetili otroke v bolnišnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti s Policijske uprave Kranj so v četrtek z dvema policijskima psoma obiskali male junake v jeseniški bolnišnici. Otrokom so dan polepšali skupaj s krajani Jelendola, ki so zanje po hudi ujmi zbirali tudi igrače.