Policisti prosijo za pomoč: pobegnil jim je nevaren voznik

Včeraj okoli 16. ure so policisti Policijske postaje Nova Gorica v Novi Gorici na predpisan način, s prižganimi modrimi lučmi in kratkim zvočnim signalom in sireno ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes sive barve, goriškega registrskega območja. Voznik njihovih znakov ni upošteval, s pospešeno vožnjo je zapeljal na Gregorčičevo ulico, nevarno vožnjo nadaljeval v smeri Erjavčeve ulice, nato pobegnil v smeri Italije in se vrnil nazaj v Slovenijo. Policistom pobeglega ni uspelo izslediti.

Kljub temu, da so policisti za pobeglim voznikom vozili ves čas in ga ustavljali z modro svetilko in kratkim zvočnim signalom s sireno, pobegli voznik tega ni upošteval in je nevarno vožnjo nadaljeval v smeri Italije. Policisti policijske Postaje Nova Gorica so med zasledovanjem zapeljali prek državne meje z Republiko Italijo na nekdanjem mejnem prehodu na Erjavčevi ulici, saj je pobegli voznik na območje sosednje države zapeljal z namenom, da bi se izognil policijski kontroli, med vožnjo pa je kršil več cestnoprometnih prekrškov in je bila zato ogrožena javna varnost.

Zasledovani je znova pobegnil v Slovenijo

Skladno s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o čezmejnem policijskem sodelovanju so novogoriški policisti o zasledovanju pobeglega vozila obvestili tudi italijanske varnostne organe. Novogoriški policisti so pobeglega voznika nekaj minut zasledovali po mestnih ulicah Gorice, zatem pa je zasledovani voznik spet zapeljal na območje Slovenije prek nekdanjega mejnega prehoda Pristava in nadaljeval proti Rožni Dolini, kjer se je med naseljema Rožna Dolina in Ajševica za njim izgubila vsakršna sled.

Očividce prosijo za pomoč

Policisti PP Nova Gorica omenjeni varnostni dogodek v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin nevarne vožnje in objestnega ravnanja pobeglega voznika policisti Policijske postaje Nova Gorica pozivajo vse morebitne očividce oziroma vse občane, ki bi lahko policiji dali koristne informacije, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica ali pokličejo na številko postaje 05 303 44 00 oziroma pišejo na e-naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si. Posamezniki se lahko zglasijo tudi na katerikoli drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.