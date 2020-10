Policisti popisali 11 kolesarjev na Trgu republike

Policisti so v središču Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, ko se je nekaj oseb okoli 17. ure zbralo pred stavbo vlade na Gregorčičevi ulici. Po navedbah policistov so izvedli krajši govor, izobesili plakat in pred vrati stavbe pustili kolo, nato pa kraj zapustili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti v obvestilu še dodajajo, da je okoli deset oseb okoli 19.30 ure krajši čas kolesarilo po Trgu republike. Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošniprepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.

Pri varovanju shoda so policisti ugotovili po eno kršitev Zakonu o javnih zbiranjih, Zakona o varstvu javnega reda in miru in Zakona o pravilih cestnega prometa. Ob zaznanih kršitvah Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, so inšpektorjem Zdravstvenega inšpektorata, nudili pomoč pri postopkih in ugotavljanju identitete za 11 posameznikov.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so še zapisali v obvestilu PU Ljubljana.