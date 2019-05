Policista na Dobovi rešila življenje sprevodniku #video

V policijskih vrstah so junaki, ki dobesedno rešujejo človeška življenja. Junaško zgodbo imata tudi policistka Jelka Kozole in policist Simon Brečko. Dan po lanskem božiču sta na mejnem prehodu Dobova rešila življenje sprevodniku.

Med policijskim opravljanjem mejne kontrole na vlaku se je sprevodnik Milan Labaš pri vračanju na vlak zgrudil na peronu. Zastalo mu je srce. Policista sta mu nemudoma priskočila na pomoč in ga z večkratnim oživljanjem obdržala pri življenju do prihoda reševalcev. Z defibrilatorjem bi bilo lažje, a ga na postaji, prek katere med Hrvaško in Slovenijo dnevno pelje tudi 11 vlakov, nimajo.

Priskočila na pomoč sprevodniku, ki je doživel zastoj srca

"Z gospodom sva se srečala nekje tukaj. Jaz sem šel mimo njega, on je šel mimo mene," se je spominjal policist postaje mejne policije Dobova Simon Brečko. "Policija je šla mimo mene, potem pa sem se samo zgrudil," je povedal sprevodnik Labaš. "Njegov sodelavec iz Slovenskih železnic je zakričal, tako da smo videli, da je z gospodom nekaj narobe," je nadaljeval Brečko.

Jelka Kozole in Simon Brečko sta po lanskem božiču na mejnem prehodu Dobova rešila življenje sprevodniku. Foto: Planet TV

Začele so teči odločilne minute boja za življenje. "Bilo je očitno, da ima mišični krč, zato smo mu med zobe dali vžigalnik in mu sprostili dihalne poti. Ko nismo več začutili utripa, je Simon začel masažo srca," je povedala Brečkova sodelavka Jelka Kozole.

Policisti: Zaradi velikega števila ljudi bi bilo priporočljivo imeti defibrilator

Če ne bi dobil hitre pomoči, bi se verjetno končalo drugače, je prepričan Labaš, ki je želel obiskati svoja rešitelja, a je bil prešibkega zdravja. Nato je doživel presenečenje. "Pred nedavnim so prišli na obisk in mi prinesli lepo darilo. Hvala jim," je pojasnil sprevodnik.

"Vesela sva bila, da sva ga sploh videla v takšnem stanju. Pravzaprav je videti dobro," je poudaril Brečko. "Srečna sva bila, ker se ponavadi takšne zgodbe ne končajo s srečnim koncem," je rekla Kozoletova in dodala, da bi bilo glede na to, koliko ljudi prečka mejni prehod Dobova, na postaji priporočljivo imeti defibrilator.

Policisti, gasilci in reševalci pogosto tvegajo lastna življenja. Novinar: Vitomir Petrović. Video: Planet

Gasilci, policisti in reševalci so pogosto izpostavljeni tveganjem

Medtem ko rešujejo življenja, skrbijo za varnost državljanov in so med prvimi na prizorišču nesreč, se policisti, gasilci in reševalci soočajo tudi z ogrožanjem lastnih življenj. Ob izbruhu požarov, eksplozijah in razlitju kemikalij so namreč pogosto izpostavljeni tveganju za lastno varnost in zdravje. Policisti se še vedno srečujejo s pomanjkanjem opreme ali pa obstoječa ni ustrezna. Zanemarljivo ni niti pomanjkanje znanja, so poročali na Planetu.